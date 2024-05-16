當醫師賺翻？蘇一峰曝「5位數年終」笑死　全場心酸：不好當

▲蘇一峰公開自己112年年終獎金金額。（圖／翻攝自FB／蘇一峰）

記者鄺郁庭／綜合報導

有媒體日前刊載投書，內容主張大多數醫院的醫師每個月收入達到100、200萬元是常見的，掀起議論。對此，胸腔內科名醫蘇一峰貼出去年年終獎金明細，用hashtag曝光心情，「#笑死我年終獎金才36380（含稅）」、「#笑著笑著就哭了」。

蘇一峰15日在粉專貼出自己112年年終工作獎金明細，應發金額為3萬6380元，扣除保費768元後，實發3萬5612元。他不禁以hashtag自嘲「#笑死我年終獎金才36380（含稅）」、「#笑著笑著就哭了」、「#媒體說富到流油的醫師_年終獎金三萬多」。

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看到蘇一峰的年終獎金後，許多人紛紛直嘆，「真的是做到流汗、嫌到流涎」、「還有醫糾扣款！醫生真的不好當呀！」「醫師也這樣血汗啊」、「還被扣補充健保費」、「蘇醫師加油，你錢雖然賺得不多 ，但你仁心仁術富正義感，祝你身體健康。」

還有人感嘆，醫師入門門檻極高，論件計酬、責任大、法律風險高，人才培養過程須輪三班，忙起來常常有一餐沒一餐的，休假還得待命ON CALL，卻落得工時長、薪水低的窘境。

回顧輿論起始，媒體刊載的投書主張，醫師總量管制與高薪收入應與健保費調漲一併檢討，並且用部分資訊推估醫師收入，大多數醫院的醫師每個月收入達到100、200萬元是常見的，主治醫師平均收入可能在每年800萬元以上。但中華民國醫師公會全國聯合會就在聲明中指出，這些言論與醫療實務有差距。

中華民國醫師公會全國聯合會強調，依據勞動部民國111年執行職類別薪資調查資料統計，醫師之7月經常性薪資（7月全月31天工作報酬）為15萬6178元，年薪（110年8月至111年7月）總薪資為230.2萬元。

中華民國醫師公會全國聯合會指出，私人企業主管薪水可能都比醫師高，更別說醫師還得面對長時間的工作環境，以及潛在的醫療糾紛、醫療暴力風險等不利的工作條件，希望有心人士不要以極端數字擅加指控醫療實務現況，這對健保制度、醫療品質以及醫療發展都是傷害。