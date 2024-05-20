　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20年前點滴56.7元…現砍到25.6！蘇一峰嘆：物價漲，藥價卻直跌

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲藥師公會示警生理食鹽水等輸液缺貨。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因產品檢驗涉實驗數據造假，國內輸液大廠永豐化學被判定違反PIC/S GMP、遭勒令關廠，恐影響民眾手術、住院。對此，胸腔內科名醫蘇一峰點出另一個問題，物價一直漲，一碗滷肉飯從20元漲到50元，「藥品價格卻一直跌」，現在又面臨缺藥危機，「沒有點滴開刀的患者，重症的患者等等…會很慘。」

蘇一峰在粉專指出，「明明物價一直漲，一碗滷肉飯20元漲到50元，藥品價格卻一直跌…」接著透露，「二十年過去，注射用的無菌點滴一包從56.7砍到25.6…」現在缺藥變成國安危機，令他直嘆，沒有點滴開刀的患者、重症等患者會很慘。最後他還用hashtag反諷道，「#沒關係仁醫裡面有教，我們可以自己煮點滴！」「只是有細菌大家忍耐一點…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，準衛福部次長林靜儀19日在臉書PO文說明，確保臨床輸液供貨業務進行中，並指出相關會議已排定召開，目前食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應，除請其他合格廠商增加產能之外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。

至於輸液價格的部分，今年四月已有調高葡萄糖注射液藥價；未來是否調整藥價，會另案討論。此次為藥廠違反藥事法57條GMP製程問題短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。

藥師公會理事長黃金舜則表示，健保署年年砍藥價，其中有高達9成屬於老藥，然而新藥與老藥利潤本就不同，部分藥品核價過低，讓部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，應該檢討藥價制度，其中新藥與老藥的議價應該分開評估。

ET快訊
LIVE／賴清德發表就職演說！
台設計師操刀！　賴清德「油菜花」胸針藏深意
快訊／20分大逆轉！　衛冕軍遭淘汰
快訊／伊朗總統墜毀直升機找到了！
宣誓就職太緊張？　媒體人曝賴清德典禮2凸槌
快訊／陳菁徽不忍了！提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾
受刑人脫逃！　揮酒瓶刺女路人畫面曝
伊朗總統墜機仍生死不明！　機上9人名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

求職、轉職看過來！　臺北就業服務處媒合徵才提供978個工作機會

高鐵推「大學生暑假返鄉5折列車」加碼28班　5／23凌晨開搶

老婆託領包裹「都是小件貨」！他領了8件傻眼：都是貨到付款

原民學生應邀夏威夷演出「旅費差50萬」　樂團：盼各界伸援手

20年前點滴56.7元…現砍到25.6！蘇一峰嘆：物價漲，藥價卻直跌

公司只有1人超閒！他以為要失業「老闆背景驚呆」　全場：一堆人搶

梅雨今起下到周末　專家：提高警覺

今晚鋒面殺到雨灌全台　賈新興曝：周日成颱機率有4成

全台防「劇烈天氣」　滯留鋒面明襲一路下到周末

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

求職、轉職看過來！　臺北就業服務處媒合徵才提供978個工作機會

高鐵推「大學生暑假返鄉5折列車」加碼28班　5／23凌晨開搶

老婆託領包裹「都是小件貨」！他領了8件傻眼：都是貨到付款

原民學生應邀夏威夷演出「旅費差50萬」　樂團：盼各界伸援手

20年前點滴56.7元…現砍到25.6！蘇一峰嘆：物價漲，藥價卻直跌

公司只有1人超閒！他以為要失業「老闆背景驚呆」　全場：一堆人搶

梅雨今起下到周末　專家：提高警覺

今晚鋒面殺到雨灌全台　賈新興曝：周日成颱機率有4成

全台防「劇烈天氣」　滯留鋒面明襲一路下到周末

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽　三組金牌選手出爐

直擊／蕭美琴就職副總統　媽媽出席觀禮

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

小朋友愛挑食　營養如何補充？

品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

影／許凱「凹凸手臂肌」筋肉畫面超狂！　嬌羞臉一秒變man帥炸

涉殺人未遂！基隆戒護犯逃離醫院「身影曝光」　穿格紋衫沿路步行

陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

521續審國會改革前⋯柯建銘搭話「緊抓蔣萬安右手」　蔣一度神情凝重

路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

吃再多藥也沒用！專業醫提醒：「1行為」讓血糖飆高

小滿梅雨季來了！4生肖小心失眠多夢

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升

口罩令1265天全面解禁！6時機還要戴

今「小滿」6禁忌　3生肖旺爆、4時辰出生要發了

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

花壽司驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

更多熱門

相關新聞

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

國內輸液大廠永豐化學因產品檢驗涉實驗數據造假，判定違反PIC/S GMP遭勒令關廠，但也造成國內缺藥危機，恐怕影響民眾手術、住院等執行。衛福部長薛瑞元今日證實，食藥署、健保署明日將邀集廠商開會討論，確認是否能增加產能，也會討論相關價格調整。

輸液缺貨衝擊開刀、住院！薛瑞元：專案製造、評估調整健保價格

輸液缺貨衝擊開刀、住院！薛瑞元：專案製造、評估調整健保價格

輸液缺貨！中小型醫院喊苦「怕最早被斷貨」

輸液缺貨！中小型醫院喊苦「怕最早被斷貨」

「開刀房恐停擺！」藥師公會示警：生理食鹽水等輸液大缺貨

「開刀房恐停擺！」藥師公會示警：生理食鹽水等輸液大缺貨

當醫師賺翻？蘇一峰曝「5位數年終」：笑死

當醫師賺翻？蘇一峰曝「5位數年終」：笑死

關鍵字：

缺藥藥價產品檢驗患者輸液藥品蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面