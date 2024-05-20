20年前點滴56.7元…現砍到25.6！蘇一峰嘆：物價漲，藥價卻直跌

▲藥師公會示警生理食鹽水等輸液缺貨。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因產品檢驗涉實驗數據造假，國內輸液大廠永豐化學被判定違反PIC/S GMP、遭勒令關廠，恐影響民眾手術、住院。對此，胸腔內科名醫蘇一峰點出另一個問題，物價一直漲，一碗滷肉飯從20元漲到50元，「藥品價格卻一直跌」，現在又面臨缺藥危機，「沒有點滴開刀的患者，重症的患者等等…會很慘。」

蘇一峰在粉專指出，「明明物價一直漲，一碗滷肉飯20元漲到50元，藥品價格卻一直跌…」接著透露，「二十年過去，注射用的無菌點滴一包從56.7砍到25.6…」現在缺藥變成國安危機，令他直嘆，沒有點滴開刀的患者、重症等患者會很慘。最後他還用hashtag反諷道，「#沒關係仁醫裡面有教，我們可以自己煮點滴！」「只是有細菌大家忍耐一點…」

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不過，準衛福部次長林靜儀19日在臉書PO文說明，確保臨床輸液供貨業務進行中，並指出相關會議已排定召開，目前食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應，除請其他合格廠商增加產能之外，同時已啟動專案由其他藥廠供貨。

至於輸液價格的部分，今年四月已有調高葡萄糖注射液藥價；未來是否調整藥價，會另案討論。此次為藥廠違反藥事法57條GMP製程問題短期供貨短缺，會先行處理緊急增加製成及專案進口。

藥師公會理事長黃金舜則表示，健保署年年砍藥價，其中有高達9成屬於老藥，然而新藥與老藥利潤本就不同，部分藥品核價過低，讓部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，應該檢討藥價制度，其中新藥與老藥的議價應該分開評估。