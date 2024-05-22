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3萬人衝立院　他卻嘆「沒有10年前太陽花的感覺」！老鄉民曝1原因

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者施怡妏／綜合報導

立法院21日續審藍白提出的國會擴權法案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，據稱已逾3萬人，不過有網友指出，想起10年前的太陽花學運，當時剛出社會，身邊的朋友、同事都很關心，網路上也有許多討論，但這次關心的人很少，感覺規模沒有以往大，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「為什麼這次沒有太陽花的那種規模跟感覺？」想起10年前的太陽花運動，他剛踏入職場，當時朋友群組和公司同事都非常關心，網路上也有許多討論，「超過同溫層之外」。

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然而，這次儘管有部分媒體積極報導，但朋友和同事們卻顯得不太關心，甚至網路上只有同溫層在討論，「為什麼這次沒有太陽花的那種規模跟感覺？」

貼文曝光，網友認為這一次動員沒有正當性，且跟國家主權無關，「根本就毫無理由的動員啊」、「名不正言不順，不像上次真的亂搞」、「因為這次比較無關國家主權問題」、「因為這次是內政」、「正當性不足」、「理由他們自己人都沒辦法說服」、「師出無名，衝進去鬧事更臭」、「師出無名，這次又跟賣台沒關係」、「太陽花還有主張，這次純粹為反而反」。

立法院昨日續審藍白國會改革方案，有大批民眾聚集國會外抗議，立法院也繃緊神經，晚間5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。人潮越晚越多，青島東路、中山南路都被塞爆，人群更一路蔓延到濟南路，已經包圍立法院，大批警力在場戒備，繃緊神經，就怕現場民眾情緒高漲，直接衝入立法院，重現2014太陽花學運。
 

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