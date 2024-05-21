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社會 社會焦點 保障人權

國道大車事故死亡增至4成！奪命3原因曝　紅斑馬鐵腕執法護安全

▲國道大型車違規行為 。（圖／國道公路警察局提供）

▲國道大型車違規行為。（圖／國道公路警察局提供，下同）

記者陳崑福／綜合報導

國道公路警察局統計113年1-4月大型車（含大貨車、聯結車、大客車）死亡事故共發生10件，占所有死亡事故4成，比去年同期增加4件。其中分心駕駛共5件，占五成，經分析多為撿拾物品、恍神、未注意車前狀態等，提醒用路人注意，確保行車安全。

警方分析大型車肇事因素前5名，第1為「變換車道不當」占24.7%，第2為「未保持安全距離、間隔」占16.9%，第3為「裝載不當」占13.5%，第4為「分心駕駛」占13.1%，第5為「爆胎、零件脫落」占9.5%。

▲國道大型車違規行為 。（圖／國道公路警察局提供）

▲國道大型車違規行為 。（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警察局分析大型車常見違規，許多駕駛與前方車輛跟車太近，長途行駛時也常發生分心駕駛，如喝水、撿拾車內物品、看手機等，沒有注意車輛前方路況有變化，等到要閃避時已經來不及，往往釀成嚴重追撞事故。

國道警察現利用高架橋制高點、行進間錄影採證，逕行舉發未保持安全距離、任意變換車道違規、使用手機或其他電子產品等違規。另外民眾也可錄影採證任意變換車道、惡意逼車等違規行為，於國道公路警察局網站上傳檢舉。

國道公路警察局提醒民眾，行車前應檢查行車視野輔助系統，行駛高速公路時切勿分心，應隨時注意車前狀態及大型車視覺死角，保持適當安全距離與間隔；若途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近下匝道駛離國道，並稍作休息後再繼續行駛。發生事故無人受傷車輛尚能移動，請做好警戒後並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。

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