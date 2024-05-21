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端午連假交通量上看1.3倍　高公局：未讓事故處理車罰3600元

▲▼連假期間國道車禍比平常多5成。（圖／高公局）

▲連假期間國道車禍比平常多。（資料圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假將至，預估將有大量返鄉和出遊車潮，單日交通量最多上看平常1.3倍，由於歷年連假交通大，一旦發生事故處理時間耗時，高公局提醒，未禮讓事故處理車或救護車，可罰3600元，並吊銷駕照。另端午連假也將實施時段性匝道封閉。

今年端午節連假自6月8日到10日共有3天，高公局預估高速公路將有大量車潮湧入，高公局指出，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，除需耗費時間處理現場外，事故排除後還須等待回堵車隊紓解，才能恢復交通順暢。

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高公局表示，依據「道路交通安全規則」規定，在同向2車道以上路段，如聽到消防車、救護車、警備車或工程救險車執行緊急任務之警號時，同車道之前車應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛則應減速配合避讓；違者可依「道路交通管理處罰條例」處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

高公局提醒，用路人遇到救災車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，俾加速事故排除，提早紓解事故所造成的壅塞。

▲▼113端午連假國道匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

▲113端午連假國道匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

此外，今年端午節連假也將實施匝道封閉管制措施，高公局表示，6月8日至9日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，6月9日至10日於國1及國3實施時段性北向入口封閉，呼籲民眾多加留意並配合匝道封閉管制措施。

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