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社會 社會焦點 保障人權

獨／起底極度危險脫逃犯！鄰曝他憨厚有禮貌　娶泰國妻生雙胞胎

記者黃宥寧／台北報導

39歲簡姓男子犯下殺人未遂案遭判刑3年定讞，因他罹患思覺失調症、具有攻擊性施以監護5年，孰料本月19日趁醫院放風時逃逸，目前行蹤不明。《東森新媒體ETtoday》獨家訪問到簡男老鄰居，對方透露「他前些年娶了外籍老婆生一對雙胞胎，女的好像就跑了」，其實簡男很憨厚，希望他趕快回醫院治療。

老鄰居低調表示，簡男來自單親家庭，其母含辛茹苦扶養他，後來簡母遇到做貿易商叔叔決定重組家庭，簡男也跟在叔叔身邊學習。但憨厚的他時常被罵，前些年娶了泰國老婆生一對雙胞胎，後來妻子也因故離開，孩子也由簡母扶養。

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

老鄰居回憶說，簡男真的很有禮貌，都「大哥、大哥的叫」，最後一次看到他是在2020年，沒想到後來得知他的消息，竟是在西門町隨機犯下殺人未遂案，再來就是從逃離醫院。老鄰居嘆氣說，民眾一定會恐慌，但如果真的有看到簡男蹤影，假裝沒看到他趕快報警就好，絕對別上前攻擊，畢竟他現在病況沒人可以掌握。

基隆警方指出，簡男於19日上午放風時藉機逃脫，隨後便徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。警方透過調閱監視器追查，發現簡男在離開醫院後，一路走到第31橋旁中山一路一帶，20日午間還在基隆市區信一路、田寮河一帶出沒。

▲▼逃亡的簡男在超商行竊 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲逃亡的簡男在超商行竊 。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於簡男在逃脫過程中，身無分文且沒有手機，還曾在路邊的商店偷走了2瓶飲料，犯下竊盜罪，更引起警方的關注。為此，警方已發布訊息，要求各分局外勤（所）隊加強巡邏密度，並針對轄區內各便利商店、賣場、車站、宮廟，及遊民易聚集處所，全力地毯式巡邏查訪，如有查獲或通報情資者，立即從優敘獎及頒發獎勵金。

另外，基隆市政府教育處20日發出聲明稿指出，為因應受監護處分人近日從基隆地區逃脫，為維護校園安全，該市校園開放自113年5月20日（一）起至113年5月22日（三）止暫停實施，如有延長再行通知。
 

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