快訊／新竹女警遭檢舉下海！　偵查隊長、小隊長各申誡2次

▲新竹女警遭檢舉下海，檢舉人指稱，竹北某分局女警吸毒、在半套店兼差。（圖／翻攝自YT、警廣通訊）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣警察局竹北分局一名潘姓女偵查佐，日前遭人檢舉下海半套店還成為店內紅牌。警方事後給予其一大過處分，並調地、列為教育輔導對象，稍早警方再針對偵查隊隊長、彭姓小隊長祭出各申誡兩次處分。

新竹縣警局督察科15日接獲一通匿名檢舉電話，內容稱「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒」，希望督察科能夠進行調查，但警方經調查過後，考量潘姓女警經濟及從警原因，尚無法認定她有兼差動機，且檢舉內容僅有一段「疑似」的文字記錄，並沒有其他影片或其他確切證據。

警方表示，目前尚未找到潘姓女警兼差的證據，檢舉人指稱女警疑似吸毒，但經相關毒品檢驗，並未發現異常，若潘姓女警實屬清白，應該還她一個公道，但若兼差屬實，則會將潘姓女警汰除。

新竹縣警局考績會稍早針對女警疑似涉及不妥當場所一案指出，潘員坦承未經報備非因公涉足不妥當場所及與特定對象不當接觸，情節嚴重，核予記一大過處分；相關人員考核監督責任部分，因分局全程主動依法查處，調閱監視器及查證相關事證，無蓄意護短情事，故減輕各考核監督人員責任，即偵查隊隊長及彭姓小隊長各申誡2次。