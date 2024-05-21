　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹女警爆案外案！上下班找人代簽　警證實督導不周公布懲處

▲▼竹北分局女警。（圖／翻攝YouTube）

▲新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐，涉嫌在半套店兼差賺錢，警方調查中。（圖／翻攝YouTube）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐涉嫌在半套店兼差賺錢，另外傳有人爆料潘女兼差時都有人代簽，還有人在局內滑手機打電動。對此，新竹縣警方表示，協助代簽同仁申誡兩支，竹北偵查隊長督導不周申誡兩次，目前兼差案與打電動案仍持續調查中。

這起案件源起於5月10，新竹市一分局前往轄區特殊營業店進行臨檢，當時一分局員警按流程為店內人員進行抄登輸入小電腦，未發現異常後隨即離開；5月15日一通匿名電話突然打進新竹縣警局督查科，檢舉指稱「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒」，希望新竹縣督察科能夠進行調查。

案件曝光後，竹北女警已先被調至橫山分局，女警的父母親這幾天也前往警局進行了解。女警身心受到打擊，認為自己是替罪羔羊。她坦承於店內的謝姓經理為好友，事發當天只是去找好友聊天吃宵夜，對於後續造成分局困擾深感自責，悔不當初。

另案發後，有人爆料潘女兼差時都有人代為簽出、簽入，新竹縣警方指出，代簽是5月10日，當天潘女的勤務時間是下午5點到晚上9點在外督勤，按流程潘女應於5點簽到一次、9點再簽退一次，但是女警在外督勤就沒回竹北分局，溜班去新竹市，剛好遇到臨檢。

這部分潘女坦承屬實，所以曠職、代簽與出入不良場所部分合計大過一次。協助代簽同仁申誡兩支，竹北偵查隊長督導不周申誡兩次。打電動部分，畫面中沒有時間，警局還在釐清同仁是否為勤務時段，目前兼差案與打電動案仍持續調查中。

ET快訊
20歲男帶3刀狂砍！　送醫痛哭：我還不想死
快訊／雨區往北擴大！10縣市大雨特報
快訊／妮妃雅扮裝現身！立院外高喊：捍衛我們在乎的事
孫子中捷砍人闖禍！　阿嬤美髮店急拉下鐵門
快訊／極度危險脫逃犯　搭公車進台北市了
3刀男「醫院實習壓力過大」　校方：4月中旬申請暫停
獨／月台全撤離！　乘客塞首節車廂衝出逃難
接到電話才知兒子闖大禍！　3刀男父母緊急北上
快訊／台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網激讚：高手在民間
中捷車廂砍人！「2英雄」戰鬥力超猛　PTT看傻：根本大俠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中東區小貨車碰撞機車　23歲騎士傷重不治

中捷持刀砍人事件又勾起鄭捷案回憶　捷運警察隊曝3種自保法

3刀男4年前因病住院！高雄衛生局曝他規律就醫服藥　陳其邁說話了

制伏捷運3刀男！長髮哥是陽光健力男　健身房送1年會籍謝英雄

中捷砍人凶嫌臉書遭灌爆　曾曝最愛「殺人案審判」電影

今鄭捷案10周年！中捷爆隨機砍人血濺車廂　網揪「3驚悚巧合」

中捷上帶3刀狂砍人！20歲男渾身染血　送醫痛哭：我還不想死

新竹女警爆案外案！上下班找人代簽　警證實督導不周公布懲處

孫子中捷砍人闖禍！阿嬤美髮店急拉下鐵門　親戚曝他個性開朗

金融卡藏神明桌被兒盜領36次　戶頭少了72萬...母不忍了怒提告　

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

快訊／台中東區小貨車碰撞機車　23歲騎士傷重不治

中捷持刀砍人事件又勾起鄭捷案回憶　捷運警察隊曝3種自保法

3刀男4年前因病住院！高雄衛生局曝他規律就醫服藥　陳其邁說話了

制伏捷運3刀男！長髮哥是陽光健力男　健身房送1年會籍謝英雄

中捷砍人凶嫌臉書遭灌爆　曾曝最愛「殺人案審判」電影

今鄭捷案10周年！中捷爆隨機砍人血濺車廂　網揪「3驚悚巧合」

中捷上帶3刀狂砍人！20歲男渾身染血　送醫痛哭：我還不想死

新竹女警爆案外案！上下班找人代簽　警證實督導不周公布懲處

孫子中捷砍人闖禍！阿嬤美髮店急拉下鐵門　親戚曝他個性開朗

金融卡藏神明桌被兒盜領36次　戶頭少了72萬...母不忍了怒提告　

中捷持刀砍人事件又勾起鄭捷案回憶　捷運警察隊曝3種自保法

富士山掰掰！　日本河口湖超商「黑幕」架好了

徐巧芯道歉還是要繼續告　陳亭妃：「插隊說」根本是胡扯

3刀男4年前因病住院！高雄衛生局曝他規律就醫服藥　陳其邁說話了

中捷揮刀恐嚇事件非首例！　加強緊急應變演練

制伏捷運3刀男！長髮哥是陽光健力男　健身房送1年會籍謝英雄

烘衣機「驚見折疊人體」！通緝犯逃2個月落網了　全身衣襪超狼狽

伊朗總統驟逝！支持者哀悼「反對者偷偷慶祝」　民眾：誰在乎

「民進黨立委有絕不能退讓的理由」　他曝箇中關鍵

中捷砍人凶嫌臉書遭灌爆　曾曝最愛「殺人案審判」電影

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

壓制畫面曝！中捷20歲嫌躺染血車廂　上銬突爆吼：為什麼要這樣

更多熱門

相關新聞

女警遭檢舉下海說話了！坦認：自己像頭撞到一樣

女警遭檢舉下海說話了！坦認：自己像頭撞到一樣

新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐遭檢舉在半套店兼差賺錢，疑似同仁上門消費才曝光，引發社會關注！新竹縣警局指出，目前尚未找到女警兼差的證據，若兼差屬實，會將其汰除。

老爸也是警察！新竹女警「形象超清新」成火辣半套紅牌

老爸也是警察！新竹女警「形象超清新」成火辣半套紅牌

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

生活費12K！想吃好一點「就不夠用」

生活費12K！想吃好一點「就不夠用」

關鍵字：

新竹竹北女警兼差調查

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面