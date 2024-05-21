新竹女警爆案外案！上下班找人代簽　警證實督導不周公布懲處

▲新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐，涉嫌在半套店兼差賺錢，警方調查中。（圖／翻攝YouTube）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導



新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐涉嫌在半套店兼差賺錢，另外傳有人爆料潘女兼差時都有人代簽，還有人在局內滑手機打電動。對此，新竹縣警方表示，協助代簽同仁申誡兩支，竹北偵查隊長督導不周申誡兩次，目前兼差案與打電動案仍持續調查中。

這起案件源起於5月10，新竹市一分局前往轄區特殊營業店進行臨檢，當時一分局員警按流程為店內人員進行抄登輸入小電腦，未發現異常後隨即離開；5月15日一通匿名電話突然打進新竹縣警局督查科，檢舉指稱「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒」，希望新竹縣督察科能夠進行調查。

案件曝光後，竹北女警已先被調至橫山分局，女警的父母親這幾天也前往警局進行了解。女警身心受到打擊，認為自己是替罪羔羊。她坦承於店內的謝姓經理為好友，事發當天只是去找好友聊天吃宵夜，對於後續造成分局困擾深感自責，悔不當初。

另案發後，有人爆料潘女兼差時都有人代為簽出、簽入，新竹縣警方指出，代簽是5月10日，當天潘女的勤務時間是下午5點到晚上9點在外督勤，按流程潘女應於5點簽到一次、9點再簽退一次，但是女警在外督勤就沒回竹北分局，溜班去新竹市，剛好遇到臨檢。

這部分潘女坦承屬實，所以曠職、代簽與出入不良場所部分合計大過一次。協助代簽同仁申誡兩支，竹北偵查隊長督導不周申誡兩次。打電動部分，畫面中沒有時間，警局還在釐清同仁是否為勤務時段，目前兼差案與打電動案仍持續調查中。