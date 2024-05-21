女警遭檢舉下海說話了！坦認與經理是好友：自己像頭撞到一樣

▲新竹女警遭檢舉在半套店兼差。（圖／翻攝自半套店網站、警廣通訊）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐遭檢舉在半套店兼差賺錢，疑似同仁上門消費才曝光，引發社會關注！新竹縣警局指出，目前尚未找到女警兼差的證據，若兼差屬實，會將其汰除。

據了解，潘姓女警家境小康，父親為退休刑警，15日新竹縣警局督察科接獲一通匿名電話，檢舉內容指稱「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒」，希望新竹縣督察科能夠進行調查。

警方向前回溯10天內半套店監視器畫面，並未發現潘姓女警的行蹤，考量潘姓女警經濟以及從警原因，無認定她有兼差動機，另外，10日新竹市一分局曾前往半套店進行臨檢，並按流程為店內人員進行抄登，並未發現異常，而檢舉內容只有一段「疑似」的文字紀錄，並沒有影片或其他確切證據。

案件曝光後，竹北女警已先被調至橫山分局，女警的父母親這幾天也前往警局進行了解。據了解，潘姓女警身心受到打擊，認為自己是替罪羔羊，她坦承與店內的謝姓經理為好友，事發當天只是去找好友聊天吃宵夜，對於後續造成分局困擾深感自責，悔不當初。

面對警方詢問，明知自己執法身分，為何仍出入有疑慮的場所，潘姓女警則回應，「當天自己像頭撞到一樣，思慮不清，頭腦不清楚，而做下令自己後悔萬分的決定」。

新竹縣警方表示，目前尚未找到潘姓女警兼差的證據，也未發現她的兼差動機，檢舉指稱女警疑似吸毒，經相關毒品檢驗，並未有異常發現，若潘姓女警實屬清白，應該還給她一個公道，但若兼差屬實，同樣也會將其汰除，考量女警面臨龐大壓力，新竹縣警局也啟動相應關懷機制，這段期間女警也先休假進行心理調節。