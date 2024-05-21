老爸也是警察！新竹女警成「火辣半套紅牌」　曾被讚：形象超清新

▲新竹女警成半套店紅牌，曾登上警廣通訊月刊。（圖／翻攝自警廣通訊）

記者戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐涉嫌在半套店兼差賺錢，疑似同仁上門消費才曝光！據了解，潘姓女警工作表現平平，卻在半套店化名「芊芊」以傲人上圍成為紅牌，她還曾上「警廣通訊」月刊宣傳反詐，透露自己的爸爸也是警察，如今卻身陷醜聞，令人相當詫異。

透過該情色半套店網站可發現，潘姓女警在店中化名「芊芊」，主打「顏值服務雙料冠軍」，身高168公分、47公斤、C罩杯的她更在宣傳照中擺出撩人姿勢，身穿情趣蕾絲內衣、丁字褲，以及膝上網襪、黑色高跟鞋跪趴在床上，令人有無限遐想。

該店更在宣傳照中強力推薦潘姓女警，一次交易價碼是2800元，班表備註上還寫有「水汪汪大眼年輕嫩妹」。而透過店家在網站上公布的輪值表可知，潘姓女警一週在該店上班一天，並以PT（部分工時人員）標註，人到才能約。

▲新竹女警「輪值表」及宣傳照。（圖／翻攝自半套店網站）

針對女警成半套店紅牌，新竹縣警局發表聲明表示，有關潘姓女警涉足不妥當場所等違紀情事，分局予以記一大過處分，並已調地及列為教育輔導對象，加強管考。

據悉，潘姓女警2023年中旬曾登上「警廣通訊」月刊宣導反詐，當時潘女在多名人選中脫穎而出，她抱著同樣擔任警職的父親送她的禮物「小胖胖波麗士熊熊」拍攝反詐宣傳照，月刊中提到「外型甜美的她，形象超清新，代言反詐，相信能獲得民眾的好感和認同」，對照如今爆出的醜聞十分諷刺。

▲潘姓女警曾拍攝反詐宣導影片。（圖／翻攝YouTube）