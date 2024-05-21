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新竹女警下海兼職成紅牌！火辣黑絲性感內衣撩客　賣淫價碼曝光

▲▼竹北分局女警傳出在半套店兼差 。（圖／翻攝YouTube、半套店網站）

▲竹北分局女警傳出在半套店兼差 。（圖／翻攝YouTube、半套店網站）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹縣警局竹北分局驚傳有女偵查佐缺錢下海！該名女警在情色半套店兼差賺錢，每周排班1天還提供全套服務，以長腿、傲人上圍成為該店紅牌，疑似是同事上門消費意外查獲。對此，新竹縣警局表示，該女警因涉足不妥當場所等，記一大過處分，並已調地及列為教育輔導對象，加強管考。如今該名女警在網站上性感宣傳照也隨之曝光。

▲▼潘姓女警在半套店上的宣傳照火辣，主打長腿嫩妹 。（圖／翻攝半套店網站）

▲潘姓女警身穿黑色性感內衣搭黑絲拍攝火辣宣傳照，主打長腿嫩妹 。（圖／翻攝半套店網站）

翻查該情色半套店網站，發現潘姓女警化名芊芊，網站上還放上她的火辣宣傳照，只見她身穿黑色蕾絲性感內衣搭配黑絲襪，擺出撩人的跪趴姿勢，並介紹她168公分、47公斤、C罩杯，長相清純可愛，且擁有傲人身材，主打特色是「腿長」、「水汪汪大眼年輕正妹」，一次交易價碼為2800元，店家更強推她為「顏值服務雙料冠軍」。

據了解，潘姓女警1周只在該店上班一天，店家在網站上PO出輪值表，以PT（兼職）標註，表示是她想來就來，不會報班，人到才能約。

▲▼潘姓女警化名芊芊兼職做半套店，備註介紹是水汪汪大眼嫩妹 。（圖／翻攝網站）

▲潘姓女警化名芊芊兼職做半套店，班表備註是水汪汪大眼嫩妹 。（圖／翻攝網站）

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