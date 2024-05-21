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買菜挺農民！全聯推「花蓮農產特賣」賑災　當季大西瓜熱銷800萬

▲▼全聯推出花蓮農產特賣，期盼能協助農民穩定收益。（圖／全聯提供）

▲全聯推出「花蓮農產特賣」，期盼能協助農民穩定收益。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

0403花蓮強震經過一個半月，災後復原工作依然艱鉅，全聯董事長林敏雄第一時間捐新台幣1千萬賑災，而全聯慶祥基金會同步開放急難救助金申請，目前共受理672案。同時在北部門市持續推出「花蓮農產特賣」，邀請消費者用行動買菜挺花蓮！

全聯表示，由於地震造成蘇花公路中斷，導致農產品運輸受阻，因此全聯在4/21 起於北部門市推出「花蓮農產特賣」，包括龍鬚菜、黑柿蕃茄、南瓜、栗子南瓜等，對比去年採購量增加5成，總計銷售量超過33噸。

另外，5月初因花蓮交通不便，全聯也用通路力量，販售花蓮當季大西瓜，開賣至今銷售額超過800萬元，買氣相當熱絡，對比去年同期銷售成長近2成，未來將續推更多當地農產品，全力應援花蓮。

▲▼救助0403花蓮強震，全聯慶祥基金會提供急難救助金，幫助超過600戶。同時全聯門市推出「花蓮農產特賣」，邀請消費者用行動買菜挺花蓮！（圖／全聯提供）

▲全聯慶祥基金會提供急難救助金，幫助超過600戶民眾度過難關。（圖／全聯提供）

全聯慶祥基金會針對受災民眾，提供「急難救助金」申請，尤其花蓮、新北、桃園三縣市，無法居住須拆除的紅單危險建物，在4月底前檢附相關資料送件申請，補助實際居住戶，自有戶每戶2萬元，租賃戶每戶1萬元。統計數據至上月收件截止日，三縣市加總收案11批次，總計收案件數為672案，核定撥款金額達1135萬元。

全聯慶祥基金會表示，憑藉過往賑災專案經驗，為避免延誤救助金入帳，此次主要鎖定紅單受災戶，直接與大樓管委會、里長建立聯繫管道，動員專業社工團隊關心災民，更透過系統化作業加速審查進度，同時優化申請流程，加上當地全聯門市員工的協助，這周已順利完成急難救助金最後一批撥付。

來自花蓮區辦社工葉芳瑋分享，某日在與急難救助金申請者黃小姐聯繫過程中，得知她與高齡80歲的母親相依為命，在大地震後，她們失去了住處和所有家當，儘管政府啟動了收容安置服務，但礙於年邁母親行動不便，這些日子只能暫時借宿朋友家的沙發。電話那頭心急如焚的黃小姐表示，最掛心的就是媽媽，只想趕快讓母親有個可以好好休息的地方。

全聯慶祥基金會不僅提供急難救助金給受災民眾，更積極地協助媒合相關租屋資源，所幸幾天後社工團隊收到黃小姐來電，感動致謝基金會提供的補助款，並開心分享順利找到新租屋處的好消息，看到母親緊皺的眉頭終於能舒展，自己心中的大石頭也總算可以放下。

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