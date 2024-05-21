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超Q「哆啦A夢冰沙」重磅回歸！蘇打口味冰涼清爽　超商獨家開賣

▲▼7-11開賣獨家新品「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11去年獨家開賣「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」掀起搶購熱潮，今年重磅回歸販售。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

哆啦A夢粉絲快看過來！就有超商獨家開賣「哆啦A夢冰沙」，是大人小孩都喜歡的蘇打風味冰沙，每一口都冰涼清爽，絕對會吃到停下不下來，且更特別的是，冰沙以哆啦A夢造型盒子盛裝，吃完之後還可將盒子清洗乾淨當成收納盒，即日起也可搭配冰品優惠活動爽吃，最便宜可享任2件0元。

7-11去年獨家開賣「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」造成搶購，今年再度強勢回歸販售，售價79元，以超可愛的哆啦A夢造型盒子盛裝大人小孩都喜歡的蘇打風味冰沙，每一口都冰涼又清爽，且吃完冰後，還可以將哆啦A夢造型盒子留下來當收納盒。

▲▼7-11開賣獨家新品「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「井村屋哆啦A夢冰沙蘇打風味」售價79元，以超可愛的哆啦A夢造型盒子盛裝蘇打風味冰沙，吃完後還可將盒子洗乾淨當作收納盒。

「井村屋哆啦A夢冰沙-蘇打風味」還可加入「國際冰品節」優惠活動，即日起至6月25日，指定冰品任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；同步再加碼冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 APP/LINE官方帳號線上線下同步玩，活動期間OPENPOINT會員每日可免費玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品即可享優惠。

喜愛水果口味的你則一定要試試CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」！特別選用上品日本岡山白桃，加上北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁白桃香氣，搭配濃醇奶香，讓人忍不住一口接一口，罪惡爆表，即日起在全門市就能吃到，每支售價150元，售完為止，餅皮則除了原味之外，還有覆盆子、巧克力口味選擇。

▲▼CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲ 有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」，即日起開賣全新「日本岡山白桃霜淇淋」，餅皮有原味、覆盆子、巧克力口味可選。（圖／記者蕭筠攝）

且即日起只要加入官方會員還可享有一系列優惠，包括消費累積滿300元即可獲得「草莓霜淇淋第2支半價券」1張、消費累積滿1000元有「任1口味第2支半價券」1張、消費累積滿1500元有「單支6折券」1張、而消費累積2000元則可直接拿「任1口味買1送1券」1張。

除外，每年消費累積滿3000元即可成為品牌VIP，可享新品搶先吃（限本人1支）、每日餅乾升級2次，且每年消費滿1500元可延續VIP資格；加碼會員生日當月還可獲得6折生日禮券1張。

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