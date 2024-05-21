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等到了！麥當勞超夯「雙層麥香魚」回歸　加碼吃可可布朗尼冰炫風

▲▼麥當勞雙層麥香魚回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞雙層麥香魚回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

魚粉們嗨翻！人氣速食品牌「麥當勞」的「雙層麥香魚」終於回來了，柔軟的蒸麵包夾入雙層鱈魚排，搭配酸甜塔塔醬、切達起司，大口咬下超滿足，5月22日起限時7周開吃；期間加碼還有大人系「可可布朗尼冰炫風」也宣布重磅回歸，通通不能放過。

▲▼麥當勞雙層麥香魚回歸。（圖／業者提供）

▲全天都可以吃到麥香魚系列。

麥當勞經典漢堡「麥香魚」深受鐵粉喜愛，尤其是不定時推出的「雙層麥香魚」更是人氣爆棚。聽見粉絲敲碗心聲，「雙層麥香魚」宣布重磅回歸，使用100%真鱈魚鮮凍直炸，一次就有2塊炸魚排搭配酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，夾進柔軟蒸麵包當中，每一口都能吃到鮮甜海味，5月22日起至7月9日限時開賣或售完為止；麥香魚單點49元、雙層麥香魚單點89元。

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風回歸。（圖／業者提供）

▲可可布朗尼冰炫風也回歸。

另，看準天氣炎熱，麥當勞「可可布朗尼冰炫風」今年夏天也重磅回歸，選用香濃巧克力布朗尼拌入經典奶香冰淇淋當中，再撒上苦中帶甜的可可粉，佐以卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，單點69元，5月22日起至7月2日限定開吃或售完為止。

▲▼肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」。

另，肯德基近日也推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」，不僅吃得到經典咔啦雞腿排，還夾了松露切達起司圈，有別於一般起司片的口感，一口咬下可是厚實流餡的起司圈滋味，濃郁到不行，再搭配加入酸奶風味基底的美式牧場醬、新鮮番茄，清爽又好吃，即日起至6月17日限時開賣。

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