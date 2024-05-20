開吃了！　必勝客「6口味大比薩下殺199元」限定10天搶

▲必勝客平日限定6口味比薩下殺199元吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

揪團開吃！人氣速食品牌「必勝客」最新「外帶13吋大比薩下殺199元」超殺優惠來了，即日起爽吃平日限定10天爽吃6口味大比薩只要199元，加碼還有周末限定2天大比薩半價優惠等吃，比薩控趕緊衝。

必勝客全門市祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮共6款，加碼推加40元就能爽吃海陸總動員雙拼、火辣墨西哥肉肉比薩，即日起至5月31日平日限定開跑，總共有10天時間可享優惠。

加碼5月25日、5月26日限時2天還可享「外帶單點大比薩半價」優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員及火辣墨西哥肉肉。

▲麥當勞APP本周優惠券出爐。

另，麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「中薯特價45元（原價50元）」、「大麥克+中杯可口可樂99元」，以及得來速限定「買勁辣雞腿堡送4塊原味麥克雞塊」、「買大麥克套餐送4塊原味麥克雞塊」，使用期限至5月26日止。

除此之外還有99元超省晚餐券，至5月26日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。