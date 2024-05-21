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國際刑事法院申請逮捕令　對以哈領袖影響一次看

▲▼以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

文／中央社荷蘭海牙20日綜合外電報導

國際刑事法院檢察官辦公室以涉嫌戰爭罪和危害人類罪為由，尋求對以色列總理納坦雅胡及哈瑪斯高層發出逮捕令。外媒分析報導此事相關影響，以及雙方領袖的反應。

國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）稍早以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，申請對以色列總理尼納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）幾位高層領袖發出逮捕令。

▲▼哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，卡林汗指出，他尋求以「蓄意殺人」、「滅絕和/或謀殺」及「讓人餓死」等罪名，對納坦雅胡和葛朗特發出逮捕令。

納坦雅胡透過聲明表示：「我厭惡地拒絕海牙（The Hague）檢察官拿民主的以色列與哈瑪斯大規模屠殺者相提並論。」海牙是國際刑事法院所在地。

納坦雅胡說：「你怎麼有膽把哈瑪斯的凶殘怪物拿來與以色列國防軍（IDF）的士兵，也就是世界上最有道德的軍隊相比？」

路透社分析接下來的情勢，以及國際刑事法院檢察官的舉動可能如何影響外交關係和其他聚焦加薩（Gaza）的案件。

．國際刑事法院的下一步為何？

檢察官卡林汗的請求將提交預審分庭。法官決定是否發出逮捕令並無限期。在先前案例中，法官花費一個多月到數月不等做出決定。

如果法官同意有「合理理由」認定確有犯下戰爭罪或危害人類罪等情事，便會發出逮捕令。逮捕令必須列出逮捕對象的姓名、被指控的具體罪行，以及據稱構成這些罪行的事實陳述。

法官可以修改逮捕令請求內容，也可以只批准檢察官尋求的部分請求。指控內容也可以之後進行修改或更新。

以色列及哈瑪斯領袖都駁斥犯下戰爭罪的相關指控，雙方代表也都批評卡林汗所做的決定。

．納坦雅胡和哈瑪斯領袖會被逮捕嗎？

國際刑事法院羅馬規約結合過去涉及對現任國家元首發出逮捕令的案件判例，規定全數124個簽署國都有義務在涉案個人踏上其領土時，逮捕並移交任何受到國際刑事法院逮捕令約束的對象。

不過，法院本身沒有實際執行逮捕的手段，而不逮捕某人的制裁措施，是將案件轉回給國際刑事法院的成員國大會，最終轉交給聯合國安全理事會。

．國際刑事法院的調查或逮捕令能暫停嗎？

國際刑事法院的規定允許聯合國安理會採納一項決議，讓調查或起訴暫停或延後一年，且有可能無限期延長。

在過去案例中，一個國家若未履行義務逮捕面臨國際刑事法院逮捕令的個人，最多也只會受到程序上的懲罰。

．納坦雅胡與哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）仍可旅行嗎？

可以。向國際刑事法院申請逮捕令，或是發出逮捕令，都不會限制對象的旅行自由。然而，逮捕令一旦發出，他們若是前往國際刑事法院簽署國，就有可能面臨遭到逮捕的風險。

對政治領袖、立法或外交人員來說，與被國際刑事法院發出逮捕令的個人會面並沒有任何限制，然而就政治角度來看，這麼做可能會產生不良的觀感。

．這次逮捕令申請會影響其他案件嗎？

雖然不會直接影響，但可能有間接影響。

國際刑事法院的申請是獨立事宜。例如，要求對以色列實施武器禁運的法院案件，或南非在國際法院（International Court of Justice, ICJ）試圖尋求停止以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）攻擊的相關作為，都與本案無關。

法官若認為有合理理由相信以國總理納坦雅胡和防長葛朗特在加薩犯下戰爭罪和危害人類罪，這可能會強化對其他地方要求實施武器禁運的法律挑戰，因為許多國家規定禁止向可能會以違反國際人道法手段使用武器的國家出售武器。

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