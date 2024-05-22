第13艘「聖安東尼奧級」軍艦　美軍宣布服役

▲麥庫爾號。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國海軍宣布「麥庫爾號」（Richard M. McCool Jr. ,LPD 29）於9月7日正式服役，地點在佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地。

麥庫爾號為第13艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦（San Antonio-class amphibious transport dock），是美國海軍設計用來支持兩棲突擊、特種作戰或遠征任務，並作為兩棲作戰的次要航空平台。

聖安東尼奧級滿載排水量約24,900噸，全長208米，能以22節的最高速度航行，並在15節的航速下達到7,000海里的航程，能搭載約360名艦員和最多800名海軍陸戰隊員。主要武器包括2座Mk 44巨蝮二式鏈炮、2座RIM-116海公羊飛彈、2座連裝白朗寧M2重機槍。飛行甲板可供CH-46直升機、MV-22魚鷹起降，此外，可搭載兩艘LCAC氣墊登陸艇或一艘LCU傳統登陸艇以及多達14輛兩棲突擊車（AAV）。

▲小理查·M·麥庫爾號。（圖／美國海軍）

美國海軍表示，麥庫爾號首次以海軍上尉小理查·M·麥庫爾的的名字命名，以表彰他在1945年沖繩戰役的英勇行為；當時他的艦艇遭到神風特攻隊的襲擊，儘管他身負彈片傷口和嚴重燒傷，他仍然帶領艦員撲滅船上的大火並救助受傷的水手。