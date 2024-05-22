烏克蘭摧毀黑海艦隊「最後1艘」飛彈艦　削弱俄軍海上戰力

▲俄羅斯海軍22800型暴風級護衛艦「旋風號」（Tsiklon）已被摧毀。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方於21日宣布，烏軍19日成功摧毀了俄羅斯黑海艦隊位於克里米亞半島上的最後一艘能發射巡弋飛彈的軍艦。雖然俄羅斯方面尚未證實這一消息，但烏克蘭總參謀部表示，這次攻擊是透過遠程攻擊完成的。

根據《路透社》報導，烏克蘭海軍在社交平台X上發聲明稱，位於塞凡堡市（Sevastopol）的俄羅斯海軍22800型暴風級護衛艦「旋風號」（Tsiklon）已被摧毀，而旋風號是俄羅斯在克里米亞部署的最後一艘配備巡弋飛彈的軍艦。

報導指出，「旋風號」從未發射過任何巡弋飛彈。烏克蘭軍方表示，俄羅斯的5艘22800型護衛艦中，已有2艘被摧毀，另有2艘已返回裏海，剩餘1艘正在造船廠內。

由於烏克蘭缺乏強大的海軍力量，只能持續透過飛彈和無人艇對俄羅斯黑海艦隊進行攻擊。

儘管俄羅斯尚未對此做出回應，但俄羅斯國防部曾在19日聲稱，他們當天在克里米亞上空擊落了9枚美製遠程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的飛彈，並有住宅建築受損。

基輔的官員表示，這一連串的攻擊使烏克蘭在黑海取得了主動權，迫使俄羅斯黑海艦隊將大多數駐點移離克里米亞半島，並削弱了俄軍從海上對烏克蘭領土進行飛彈攻擊的能力。