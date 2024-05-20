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國道「自駕撞車」近百起！運安會擬降低調查門檻　立委批紙上文章

▲▼BMW X4自動駕駛追撞緩撞車，車頭全毀。（圖／民眾提供，下同）

▲具有「自動輔助駕駛系統」電動車事故頻傳，運安會擬納入重大事故調查範圍。（示意圖／民眾提供）

記者蔡亞樺／台北報導

具有「自動輔助駕駛系統」電動車事故頻傳，據統計2021年到今年3月發生91起開啟自動駕駛系統的車輛追撞國道緩撞車，占全部事故比例52％，國家運輸安全調查委員會擬將自駕車納入重大事故調查，並降低調查門檻，立委批評修法程序冗長，運安會不要只做紙上文章，應找出原因解決問題。

立法院交通委員會今（20日）排定「我國汽車自動駕駛系統與電動大客車之產業前景、法規建置、安全風險及發展現況」專題報告。運安會指出，2021年1月至今年3月，國道工程緩撞車遭追撞事故347件，其中175件肇事車輛配有先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems，ADAS），175件事故中開啟ADAS有91件，占配備ADAS肇事車輛的52%。

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▲▼立法院交通委員會專題報告，立委質疑電動自駕車事故修法問題。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會專題報告，立委質疑電動自駕車事故修法問題。（圖／記者蔡亞樺攝）

運安會表示，去年11月30日發生小客車國道1號大雅路段追撞工程緩撞車事故已立案調查。高公局通報追撞工程緩撞車事故，2023年12月1日至今年4月30日共收到40件事故通報，已完成部分事故的行車紀錄器分析釐清事故原因，後續調查報告中提出改善建議。

運安會指出，電動車、具ADAS車輛等新興運具普遍使用，已檢討修正重大公路運輸事故的範圍，朝降低啟動調查門檻及擴大調查範圍的方向進行，將新興運具納入調查範圍的條文修正草案，併同重大水路、鐵道事故範圍作修正，近期邀相關單位召開會議審議，完成後會同交通部，報請行政院核定。

立委洪孟楷問及，去年11月電動車追撞事故，運安會預計明年5月才會公布調查報告，但目前電動車、自駕車事故頻繁，應該要積極作為，讓大眾知道事故成因，對此運安會執行長林沛達說，預計今年6月先發布事實報告，趕在今年底發布調查報告。

▲▼運安會執行長林沛達。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲運安會執行長林沛達。（圖／記者蔡亞樺攝）

但洪孟楷說，運安會稱要修法降低調查門檻，但依照現行法規已經可以針對重大事故死亡、重複發生事故就可以調查，電動自駕車事故每年至少1、200件，運安會現行就可以調查，根本不需要修法才能做，就是在搪塞，而且修法還要花1、2年時間，他痛批運安會只會做紙上文章，該做就做，找出原因解決問題。

林沛達會後受訪說，自駕車跟電動車等新興運具納入重大事故調查範圍，電動車跟自駕車衍生問題嚴重性才是運安會調查目的，修法擴大並降低重大事故調查門檻，讓法令更明確，將開會蒐集外部意見，盡速發布實施，而鐵道則是修正名詞，水路部分因應國際海事組織規定，事故調查的單位改為船旗國。

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