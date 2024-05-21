黃金價格漲瘋「史上最高」！白銀更猛　專家預言還會上行

▲大陸黃金市場火熱。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

國際金價再度暴漲！5月20日，黃金周一價格上漲至歷史新高，白銀推升至逾11年來的最高點。同時，大陸足金首飾價格突破742元人民幣（約新台幣3314元）/克，達到歷史高點。另一貴金屬白銀近日也開啟狂飆模式，漲幅甚至超越黃金，引發人們關注。

據《中新財經》報導，5月20日，「金價」、「首飾金價突破742元（人民幣，下同）每克」登上微博熱搜。大陸各大珠寶品牌周大福、老鳳祥、周六福、老廟等黃金品牌金飾克價紛紛調至742元上方，其中老廟黃金足金飾品克價已達746元/克。

5月17日，COMEX黃金漲1.44%報2,419.8美元/盎司，倫敦金現漲1.61%報2,414.5美元/盎司。 5月20日盤中，COMEX黃金、倫敦金現雙雙刷新歷史新高。

大陸金價近期也一路上升。 5月20日，AU9999金價收盤價達573.8元/克。

雖然金價漲得瘋狂，但相比銀價漲幅，還是略有遜色。5月17日，COMEX白銀漲6.36%報31.775美元/盎司，倫敦銀現漲6.60%報31.49美元/盎司，均創11年新高。 5月20日盤中，COMEX白銀、倫敦銀現亦續創新高。

前一段時間，黃金和白銀價格曾有所回落，為何近日又開始上漲？中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，近期黃金和白銀價格再度上漲，受多個因素驅動，「首先，從計價貨幣角度看，4月美國通膨數據公布後，聯準會降息預期再度升溫，美元指數回落，驅動黃金、白銀等大宗商品價格上漲。」

王有鑫指出，「其次，投資需求是推動價格上漲的重要因素。一方面是全球央行黃金購買量不斷增多，另一方面在高通膨和經濟不確定背景下，散戶投資者對黃金興趣逐步升溫。疊加全球貨幣政策即將轉向預期，驅動全球投資和投機資金流向黃金和白銀市場。」

他補充道，「另外，當前全球地緣政治情勢依然存在較大不確定性，黃金和白銀作為避險資產，存在較強市場需求。」

在王有鑫看來，後期金價和銀價走勢，亦取決於多種因素的綜合影響。他提到，從投資需求和避險需求來看，當前全球經濟成長依然疲軟，地緣情勢波詭雲諦，全球貨幣政策即將迎來轉向，隨著全球央行黃金購買量的持續增加和散戶投資者對黃金熱情不減，金價繼續波動上行的機率較大。

王有鑫認為，「與金價相比，銀價走勢相對複雜，會受到更多因素影響，例如工業生產需求的變化、加工技術變化等。」不過，王有鑫也表示，在聯準會正式降息前，降息預期可能還會受美國經濟數據公布影響，上半年全球經濟表現略優於預期，金價短期可能還會有所波動。