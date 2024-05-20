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社會 社會焦點 保障人權

收翁茂鍾多件襯衫安排他爽服涼缺　北檢前檢察長罰俸1年確定

▲▼台北地檢署檢察長周章欽，在A Moon單曲首發記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前台北地檢署檢察長周章欽，因收受富商襯衫又安排他爽服義務勞務，遭判罰俸1年確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北地檢署檢察長周章欽，在台南地檢檢察長任內，安排富商翁茂鍾易服社會勞動服務時，就近到麻豆分局執行，讓翁茂鍾造假爽服義務勞務。周章欽遭查出前後收受11件翁茂鍾贈送的襯衫，職務法庭一審判決罰俸1年，周章欽上訴，職務法庭二審駁回上訴確定。

翁茂鍾因犯下《證交法》、《商業會計法》等案件，2011年間遭判刑1年確定，得易服社會勞動服務。他向執行的台南地檢署提出聲請易服社會勞動服務，當時檢察長為周章欽，案經南檢受理後核准。而翁男因與地方各界關係良好，與執行勞動服務的台南市麻豆警分局官田分駐所員警談妥，在簽到簿上簽名但未服勞動服務，2012年短短9個月內，就將合計2196小時的社會勞動執行完畢。

在翁茂鍾相關飲宴案爆發後，監察院追查當時翁茂鍾造假爽服社會勞動服務的資料，認為當時的台南地檢署檢察長周章欽、臺南市政府警察局前局長陳子敬等5人有疏失，因此提出彈劾。其中周章欽涉案部分，除了當時打電話給主任觀護人，依翁男要求安排他到麻豆分局執行外，也查出他於2013年7月16日至2018年9月24日，收受翁茂鍾11件襯衫（自承2010年間退回1件），且未向政風單位登錄或向機關報備。監察院認為他事後又收受餽贈，足以影響司法之公正廉明之形象，彈劾後送交懲戒法院職務法庭審理。

職務法庭去年7月間作出一審判決，認為周章欽電話指示主任觀護人，將翁茂鍾安插到麻豆分局執行，已經嚴重影響國家刑罰權執行；此外，周章欽長期收受襯衫，也影響司法官公正廉明的形象，因此判決罰款，金額為最後月俸給總額1年。

周章欽上訴第二審，職務法庭二審於20日作出判決，認為周章欽上訴無理由，應予駁回，全案就此確定。

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