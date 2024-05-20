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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

花蓮大地震毀「主愛之家凱歌園」　檢察長郭景東探望又送暖

▲▼花蓮地檢署檢察長郭景東訪視主愛之家（右二）。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲花蓮地檢署檢察長郭景東（右二）訪視主愛之家。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

花蓮在日前發生0403大地震，造成嚴重災情。其中更保花蓮分會位在花蓮秀林鄉「主愛之家附設少年中途之家凱歌園」毀損情形相當嚴重。花蓮地檢署檢察長郭景東在日前探望主愛之家，並致贈3萬元關懷慰問金，希望能幫助主愛之家儘速重建。

今年4月3日發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區多處住宅、大樓倒塌及毀損。花蓮地檢署在震災後其實非常忙碌，檢察長郭景東除了要求人力全力投入罹難者的相驗及建築物倒塌是否涉及人為疏失之蒐證作業外，並指示司法保護單位（含臺灣更生保護會花蓮分會、花蓮縣榮譽觀護人協進會及犯罪被害人保護協會花蓮分會等）詳細瞭解轄內所服務的個案是否有地震受災戶，以提供必要之協助。

不過聽到「主愛之家附設少年中途之家凱歌園」毀損嚴重的消息，郭景東仍心心念念。他在日前由更保花蓮分會主任委員黃淑珠等人陪同下，特別前往主愛之家進行關懷慰問。主愛之家副執行長鮑永勝向郭景東說明地震發生以來機構的應變及後續處遇，並陪同郭景東進入凱歌園內部了解實際損壞狀況，郭景東及黃淑珠則共同致贈關懷慰問金3萬元予主愛之家，盼望主愛之家能儘速重建，快快恢復中途之家的功能。

另外郭景東也關心詢問地震發生後主愛之家對於安置個案之生活作息是否有受到影響，以及機構內物資是否充裕，並請花蓮分會人員持續關心安置在主愛之家個案的生活狀況，適時提供必要之協助。

▼花蓮地檢署檢察長郭景東（右）進入主愛之家凱歌園內，視察地震災情。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼花蓮地檢署檢察長郭景東訪視主愛之家（右二）。（圖／臺灣更生保護會提供）

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