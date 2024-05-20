北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

▲國中會考落幕，各管道招生作業陸續展開。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考昨落幕，台北市113學年度高級中等學校優先免試入學選填志願與報名作業今起展開，兩類優先免試招生學校共提供3720個名額，此項入學管道為鼓勵學生就近入學，因此僅限就讀北市國中的應屆畢業生報名。

台北市教育局表示，113學年度高級中等學校優先免試入學招生學校區分為二類，第一類優免招生學校不採計會考成績，共有12所私校，932個招生名額；第二類優免招生學校比序項目與基北區免試入學相同，共有27所公立高中職與11所私校，提供2788個招生名額，兩類共計3720個名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據北市高中職優先免試入學簡章，有20所公立高中、7所公立高職參與招生，其中景美女中提供122個名額、復興高中有108個名額、中正高中85個名額。

北市教育局指出，第一類優先免試入學選填志願與報名作業，從今天起至5月21日下午5時辦理，由學生自行登入「臺北市優先免試入學委員會網站」選填志願：第一類優先免試入學不採計會考成績，超額時不進行比序，將以公開抽籤方式決定分發序，報名學生須於5月28日上午9時至10時至招生學校完成登記抽籤、撕榜、報到等相關作業。

至於第二類優先免試入學，單科別招生學校以線上進行登記、錄取及報到作業，考生可於6月3日上午8時至6月11日下午5時至「臺北市優先免試入學委員會網站」進行志願選填，且志願以1校為限，後續依「比序項目積分對照表」換算積分進行比序。至於多科別招生學校，考生須於6月18日上午9時至指定地點辦理現場登記、撕榜、報到作業。

教育局提醒，如欲放棄錄取且報到該校(科)，均須於簡章規定的時間內，向招生學校繳交放棄錄取資格聲明書，才能參加113學年度基北區高級中等學校免試入學。相關招生訊息可至「臺北市優先免試入學委員會網站」查詢。

