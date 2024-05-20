明續審藍白國會改革　柯建銘喊綠「少數服從多數」：只是謙卑要求討論

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

17日立院審議藍白國會改革相關法案，表決大戰一片混亂，多位立委掛彩，而明（21日）院會將續審相關法案，對於議事攻防，民進黨團總召柯建銘今再次呼籲立法院長韓國瑜「只要說休息協商就好。」他指出，民進黨會少數服從多數，但不能沒收委員會、協商，只是很謙卑的要求討論，民進黨再怎麼表決都輸，有這麼急著通過嗎？

柯建銘上午也至520就職典禮現場觀禮，他談到，大雁形式代表國家團結，但有兩架神風特攻隊也在台灣升空，一個是國民黨、一個是民眾黨，要摧毀台灣民主，尤其這幾天感受很深刻，賴清德說要打造民主、和平及繁榮的台灣，就職演說該講的面向都有提到，也提到和平共榮跟四個堅持，在野說有觸動中共之處，完全沒有。

柯建銘指出，尤其朱立倫、國民黨團今天對總統就職演說的評論，看了非常深刻，賴清德也講到要對話溝通、少數服從多數、多數尊重少數，但台灣現在有這樣嗎？總統是憲法的守護者，他宣誓就職時首先就是恪遵憲法、效忠國家，但憲法體制完全被破壞。

立法院明天要開會，柯建銘再次呼籲韓國瑜「只要說休息協商就好」。柯強調，民進黨團當然會少數服從多數，過去曾有30年民進黨表決沒有贏過，但不能沒收委員會、沒有討論、協商，歷任院長都不敢做，韓國瑜究竟是主謀還是幫兇自己看不懂，但都是傅崐萁跟黃國昌共犯結構，也看不懂藍白兩黨立委，選半天來當立委是為了什麼？來賣台的？

柯建銘直言，破壞整個憲政秩序、國會倫理，連論證空間都沒有，民主死亡、國會死亡就香港化了，立院改成人民大會堂，呼籲神隱很久的朱立倫，這兩天講話完全不合邏輯，說當家別鬧事，民進黨有鬧什麼事？只是很謙卑的要求討論、協商、大家表決，如此而已，30年國會都是這樣，鬧事的是佔領主席台、毀憲亂政，把台灣葬送掉，柯文哲也是如此，這些政黨領導者講反話，把人民當白癡。

柯建銘直言，不能為了取得政權出賣國家主權，這是非常沉痛的陳述，讓大家了解國家存在重要性，國家至上、人民至上，打造民主、和平及繁榮台灣，一定要走這條路，朱立倫作為政黨領導人必須講真話，難道國民黨存在價值是這樣嗎？朱立倫完全無法鎮住傅崐萁，在傅崐萁把持下，整個國民黨都成為共犯結構，繼續協商、不要衝突，民進黨再怎麼表決都輸，有這麼急著通過嗎？

對於明日院會攻防，柯建銘表示，球回到韓國瑜身上，明天怎麼樣就再看；柯也呼籲韓，最後10幾個鐘頭，能夠到總統府交國璽給賴清德，好不容易當到立法院長，要把國會毀掉嗎？只要講一句話休息協商，大家照程序走，就如此簡單。此時此刻的台灣，沒有一個忠誠反對黨，只有想鬧事、不想執政、把國家出賣的反對黨。他們是不想執政了還是怎麼樣？台灣人民都想不透。