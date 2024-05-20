為國會改革法案再夜宿立院？　傅崐萁笑：你們可以去等我們了

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院明天續審國會改革相關法案，國民黨團今（20日）在福華飯店舉行餐敘，總召傅崐萁會前表示，如總統賴清德說的，國會就是要少數服從多數，才不會有衝突，期待明天立法院運作可以一切順利；至於今晚是否一樣夜宿議場前？傅崐萁對著媒體說，「你們可以一起到立法院等我們了，我的magic word已經告訴你們了」，似乎國民黨團立委們餐敘後，將再回到立法院夜宿。

傅崐萁表示，今天賴清德就職，雖然就職演講當中沒有過多新意，但是還是希望國家能夠安定，國會可以正常運作，賴清德今天也提到，國會就是要少數服從多數，才不會有衝突，期待明天立法院運作可以一切順利，國會改革一直是民進黨的基本主張，不希望此時此刻賴清德或是民進黨再背信棄義，對全國國人的承諾再次落空。

傅崐萁說，民進黨今天吃政府預算所舉辦的國宴，國民黨團雖然窮困，但是大家總是集合一點錢，在今天辦家宴，畢竟每一位同仁身上都有傷痕，更希望賴清德總統能夠說到做到，「國會就是少數服從多數」，全世界的國會皆然，希望我們的國會能夠正常運作，大家要多多溝通，不要用暴力相向，民進黨已經三度執政，還用暴力對付在野黨，這是全民所不樂見的。

媒體追問，面對明天要續審國會改革相關法案，今晚國民黨是否會夜宿議場前？明日的攻防會如何做？傅崐萁說，他們一切以民意為依歸，人民都希望所有國家的運作必須要正常公開，要廉潔透明，更希望陽光能夠照進國會，希望民進黨能夠跟國民黨攜手，一起讓國家更加的陽光、更加的透明。

媒體再問，今晚的餐敘，有特別想要聊什麼嗎？傅說，好多委員都受傷了，都是為國為民，但是他們忍住傷痛，還是依然會奮戰到底，為這個國家，他們必須讓所有政府的運作都陽光透明，讓全民都瞭解事實的真相。

對於媒體再問，是否今晚要夜宿立法院？傅崐萁說，「你們可以一起到立法院等我們了，我的magic word已經告訴你們了」。

