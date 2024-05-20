28國際學者聯署關切藍白國會改革　前AIT處長：難想像美國政府能接受

▲多位國際學者召開記者會嚴正關切台灣立法院改革並發表連署書。（圖／林楚茵國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國會17日審議藍白黨團所提國會改革相關法案，引爆立院衝突，朝野立委都有人掛彩，過程中也被質疑提案內容「保密到家」黑箱，綠營也控藍白版本有國會擴權疑慮。今（20日）有28位國際學者召開記者會並發表聯署聲明關切，包括2位美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣（Stephen Young）與司徒文（William Stanton）。

前美國在臺協會處長、國立政治大學客座教授司徒文表示，雖然台灣政治上向來有分歧，但對於在野黨提出不合乎憲法的國會改革案，自己深感到震驚和悲傷。這不符合他所認識台灣人的理性作風，也不符合政府在台灣人民的支持下追求的民主道路。

司徒文強調，雖然自己早已離開美國政府，但他無法想像美國政府或世界各地其他民選政府會接受在野黨否定民主程序和台灣人民意願的相關作為。

美國喬治梅森大學教授韋傑理（Gerrit van der Wees）則指出，在民主國家，立法與行政部門必須要有權力平衡，但任何的國會改革必須符合憲政框架，以及憲政框架並遵循既定程序，其中包括實質性討論和審查。

韋傑理表示，國民黨與民眾黨國會改革的立法程序讓他回想起12年前導致太陽花運動的「黑箱」作業，兩黨這樣的作法將破壞台灣民主、嚴重損害台灣的國際地位。

亞洲自由民主聯盟執行長 Celito Arlegue則表示，這些國會改革在總統就職前夕推動，似乎助長了惡意和分裂，而此時國家應該團結起來，讓即將上任的新政府有機會為國家的進步而努力。

Celito Arlegue指出，自己來自菲律賓，與台灣一樣經歷嚴重的政治分歧，但即使處於不同的政治觀點之處，仍然會試圖讓即將上任的政府享受所謂的「蜜月期」，給新政府一些建設性的空間來實現其願景。