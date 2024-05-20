立院明恐有激烈衝突！黃國昌喊堅定推動國會改革　再夜宿議場待討論

▲民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、立委黃珊珊回應賴清德就職記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日將繼續審查，但外界擔心恐會再有激烈衝突，且已有民團表態要在立院外集結抗議。立院民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團推動國會改革的腳步堅定，也是對選民的莊嚴承諾，當然要實現，至於具體議事策略會跟黨團成員進一步討論，包括是否再度夜宿議場門口。

民眾黨主席柯文哲20日下午2時與立委黃國昌、黃珊珊等人於民眾黨中央黨部召開記者會回應。針對21日立院恐再為國會改革法案起衝突，黃國昌回應，推動國會改革的腳步，民眾黨團走得很堅定，跟民進黨不一樣，後者是「開了政見、騙到了選票，最後變成芭樂票」，還沒有人要負責，反而轉過身來指責要幫它實現政見的政黨。

黃國昌強調，自己2023年接受柯提名成為不分區立委候選人，第一場政見就是國會改革；今年選後1月14日跟柯開的第一場記者會，也是為了國會改革，這是民眾黨對選民的莊嚴承諾，當然要實現這樣的政見。

至於具體攻防策略，黃國昌說，民眾黨一路走來，對於法案政策都是就事論事，不會像民進黨為了掩飾自己的跳票，訴諸暴力，具體議事策略會與黨團成員進一步討論，扮演努力為人民推動國會改革的政黨。

媒體追問，會不會考慮再度夜宿議場門口？黃國昌直言，會再討論。