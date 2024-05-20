看完賴清德就職演說　洪秀柱：我們都知道你在說謊！

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德20日正式上任，並在就職典禮上發表演說。國民黨前主席洪秀柱批評，賴清德的就職演說當著全國人民的面，狠狠地踩了中華民國憲法一腳。

洪秀柱指出，賴清德就職演說中，無視中華民國憲法對兩岸視為一個國家兩個地區的規定，更刻意將國際社會一中架構下，我們能維持有別於大陸的民主體制，扭曲為國際社會支持我們混淆中華民國與台灣的稱呼，以此洗腦民眾。

洪秀柱質疑，賴清德甚至還將「少數服從多數、多數尊重少數」數人頭的民主原則，扭曲成多數要先尊重少數，少數才需要服從多數。這樣的詭辯邏輯，民進黨的總統民意支持度僅28%，卻要高達72%的民意配合？還需要選舉嗎？這種忝不知恥，為了政權毫無道理的話術，這就是騙術！

洪秀柱說，因為違反國際社會認知與中華民國憲法的兩國論，讓當前兩岸僵局毫無出路與空間，所以賴清德與他的執政團隊要扯出這一堆謊言，通篇演說沒有為「中華民國憲法災難說」道歉，更沒有對自身國族認同做出表態，連自己中華民族的血脈都不承認，一開始就謊話連篇，剛宣誓完捍衛憲法就踐踏憲法，不值得信任，更無法信任。

洪秀柱強調，對這樣踐踏中華民國根本大法的執政黨，他們一定要喚起民眾，認清國際社會現況與歷史事實，才能回歸正軌捍衛兩岸和平的正道，這才是真正的愛台灣。