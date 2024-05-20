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2大超商端午百款粽品開賣！　有剝皮辣椒鮑魚粽、黑糖紅豆奶皇冰粽

▲▼OK mart端午粽開放預購。（圖／業者提供）

▲2大超商端午節限定粽品開放預購了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接年度3大節日「端午節」，2大超商也網羅一系列限定名粽等吃，像是全家就找來雙月食品社、女娘的店、楊嘉明烘焙所等店打造鹹甜特色粽，一次就有超過70款選擇，超級豐富，而OK mart則集結約60款粽品，種類從傳統南北粽、蔬食粽、特殊口味粽、冰粽、甜粽等通通有，即日起開放預購。

▲▼全家端午預購粽開跑 。（圖／業者提供）

▲全家網羅超過70款粽子選擇。

●全家
全家今年主打「米其林名粽、微醺酒香粽、星級飯店粽、跨界特色粽」4大主題，網羅全台超過70款名粽禮盒，其中，首推米其林必比登推介雙月食品社的「阿甘剝皮辣椒鮑魚肉粽」，以招牌阿甘剝皮辣椒拌炒入味，包覆原粒鮑魚，辣中帶鮮的罪惡滋味超欠吃，還有女娘的店「古早味烘肉粽」，選用招牌古早味烘肉搭配鹹蛋黃、栗子、珠貝等豐盛食材，每一口都是記憶中的傳統古早味。

除外，更獨家開賣3款台酒聯名酒香粽「紹興古早味肉粽」、「紹興鮑魚干貝肉粽」及「紹興五穀肉粽」，特意選用紹興酒入料，再佐以豐富配料超豐富口感；另，五星級飯店寒舍集團則推出「酒香麻油雞粽」，以台灣特色料理麻油雞作為內餡，香氣十足；加碼搶吃「開丼」的「秘製壹號醬燒肉粽」、北港日香珍跨界聯名的「飄香封肉粽」。

▲▼全家端午預購粽開跑 。（圖／業者提供）

▲今年主打「米其林名粽、微醺酒香粽、星級飯店粽、跨界特色粽」4大主題特色粽。

而除了鹹粽外，還提供多款甜粽、冰粽，像是日系燒肉品牌胡同與世界甜點冠軍楊家明聯名的「冠軍烘焙晶冰粽」，共有焦糖海鹽、香柚檸檬2種口味，還有紅豆食府「甜心冰粽組」、嘉義福源「原味粳粽」、北斗麻糬「黑糖紅豆奶皇冰粽」等選擇，即日起於FamiPort開放預購下單，並可選定鄰近店舖就近取貨，5月28日前凡購買指定預購商品再享2件95折優惠。

▲▼OK mart端午粽開放預購。（圖／業者提供）

▲OK mart今年集結五星飯店、名廚料理、在地名店約60款端午粽品。

●OK mart
OK mart今年集結五星飯店、名廚料理、在地名店約60款端午粽品，種類從傳統南北粽、蔬食粽、特殊口味粽、冰粽、甜粽通通一次網羅，選擇超豐富。

首推獨家口味，是國宴主廚溫國智打造的「奢華頂級黑松露鮑魚粽」，選用義大利進口黑松露搭配整顆上等鮑魚，海陸滋味太罪惡，以及晶華酒店的「古早味海味珍饈粽禮盒」，是以南北粽作為原型，加入嚴選干貝、鮑魚等海味，而「剝皮辣椒雞粽禮盒」則把台式雞湯變身創意粽，還有裕元花園酒店「干貝八寶粽」、呷七碗「國宴干貝粽」等吃。

▲▼OK mart端午粽開放預購。（圖／業者提供）

▲范阿嬤「野薑花粽」每顆只要35元。

還有CP值爆棚的十八王公陳家肉粽「傳統小肉粽」，精選鮮嫩豬肉結合菜脯，5顆只要210元，以及范阿嬤「野薑花粽」，是以野薑花粉入粽搭配香菇、菜脯、蝦米、豬胛心等豐富配料，10入只要350元，等於一顆只要35元就能爽吃；除外，也激推大甲王記「荷葉雞腿粽」，把一整隻炭烤雞腿包進肉粽當中，大口咬下超滿足。

▲▼OK mart端午粽開放預購。（圖／業者提供）

▲北斗麻糬的「黑糖紅豆奶皇冰粽」料放滿滿。

另，甜粽、冰粽愛好者則有喜憨兒「水晶冰粽組」、雪之戀「日式冰粽禮盒」、北斗麻糬「黑糖紅豆奶皇冰粽」、九如商號「紫米豆沙粽」等選擇，即日起正式開放預購，5月27日前再享指定商品第2件9折起優惠。

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