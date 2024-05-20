英籍前夫失蹤2年成一罈骨灰　「鼠藥女」罹重病住進松德院區



▲澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）在IG發文報平安。（圖／翻攝自IG／alexshorey99）

記者張君豪／台北報導



2022年澳洲一名來台就學的大學生肖雷（Alex Shorey）到淡江大學當交換學生，後來驚傳因老鼠藥中毒送醫急救，甚至一度傳出命危，檢察官當時指揮信義分局、台北市刑大調查，發現肖雷的台籍楊姓女友在家中擺放老鼠藥，經調查後遭檢警依殺人未遂罪嫌偵辦。後來驚傳楊女的英國籍前夫胞弟來台尋求警方協助，指稱他親哥與楊女結婚後人間蒸發，檢警懷疑楊女涉案。



轄區中山警方報請台北地檢署指揮偵辦，中山警方5月間再度到楊女位於新北中和區住處及親戚家搜索，但並未搜出關鍵的「超級華法林」老鼠藥事證，卻在楊女親人家中找到被火化的英籍前夫骨灰，骨灰也被查扣送交法醫研究所檢驗。



本案離奇關鍵在於，包含澳洲來台的交換學生肖雷因老鼠藥「超級華法林」被送醫急救，當時檢警介入調查，發現楊女在家中擺放老鼠藥，並且在自己飲料內也加入老鼠藥，楊女被依殺人未遂罪嫌偵辦，北檢當時主動介入偵辦，並約談特地來台探視親兒的澳籍學生肖雷父母，並搜索楊女與肖雷同居的新店住處，楊女卻違反常理告訴檢警，當時因喪夫心情不好，才把老鼠藥添加到飲料內要輕生，卻被同居男友肖雷喝下，險些釀出人命，搞到肖雷父母親跨海聘僱醫療專機專程將人載運回澳洲治療。



據了解，楊女英國籍前夫在台失蹤近兩年，北市中山警方2024年接獲楊女前夫親弟弟來台尋親，尋人警方根據英國男子提供大哥妻子的英文譯音資料，發現竟是身涉持老鼠藥毒害同居人的楊女，北檢檢察官3月知悉上情後，研判案情並不單純，指揮台北市刑大毒緝中心及中山分局立案調查，並於5月4日兵分多路搜索楊女位於新北市中和、新店包含楊女住處及租屋處，並查扣楊女前夫骨灰，但並未發現任何裝盛老鼠藥「超級華法林」的藥袋或罐子，加上楊女前夫疑似中毒去世時，醫院開立死亡證明認為「死因顯有可疑」。



但因轄區警方疏忽，第一時間並未通報地檢署檢察官進行刑事相驗，楊女前夫屍體經楊女簽收後也迅速火化，專案小組雖查扣到死者骨灰，但因屍體經高溫焚化後，送交法醫研究檢驗體內毒素機會渺茫，加上並未查扣其他的關鍵毒物藥罐，楊女前夫死因幾無證據可證實與楊女下毒有關，據了解楊女也罹患重度疾病，目前仍在台北市立聯合醫院松德院區休養治療，兩起外籍人士中毒重傷、身亡案件的真相，仍有待檢警深入追查。

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