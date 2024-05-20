賴清德520「創新說法」護主權！　學者讚：團結台灣底線堅定

▲520總統就職典禮，總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德於今（20日）就任，致詞引用中華民國憲法談及兩岸主權，更稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。對此，學者周奕成表示，這可能是台灣領導者「首次完全」以中華民國憲法做為主權獨立之法理依據論述。賴清德有別以往民進黨，提出創新說法。可以這樣理解賴清德，他想團結台灣，不因過去台獨主張而與中國對抗，但底線相當清楚堅定。

周奕成於臉書表示，今天聽完賴總統的就職演說，國家定位與兩岸關係還是最受矚目的。賴清德說，「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

周奕成強調，這可能是台灣領導者「首次完全」以中華民國憲法做為台灣主權獨立之法理依據的論述。在這段話中，最特別的不是引述中華民國憲法條文，而是「由此可見」四字，「由此可見」意謂「僅」從中華民國憲法即可「邏輯推導」出兩岸互不隸屬，且是明顯可知的事實。

周奕成認為，以他對民進黨台灣主權論述的長期了解，賴清德今天提出的是創新的說法。這創新說法的政治意味是，台灣與中華民國合一，台灣主權以中華民國憲法為依據。

周奕成說，或許可以這樣來理解賴清德的立場，他想要團結台灣，不想因為過去的台獨主張而與中國直接對抗，但他的底線也相當清楚而堅定，接下來再談談賴清德的其他重點。

接著，周奕成表示，贊成賴清德總統對中國表達善意，表達善意是為了降低政治緊張，避免軍事衝突。但他認為台灣不需要中國觀光客，也不一定要爭取中國留學生。

換言之，周奕成認為，賴的邏輯並不是用政治緩和來換取中國惠台。一般藍營的邏輯是台灣要在政治上妥協，讓中國不要對台灣實施經濟懲罰。賴的看法則是台灣與中國在政治上盡量緩和，是為了讓台灣與盟友有充分準備，避免倉促的衝突。

最後，周奕成強調，台灣與中國其實不需要更多的經濟和文化交流，相反地應該要再更加謹慎。賴清德在就職演說有對中國表達政治善意，這很好，但他依舊認為不需要提出觀光客及留學生的議題。

▲學者周奕成。（資料照片）