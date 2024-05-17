花蓮購物節6月啓跑！消費滿百抽大獎　特約店家火熱徵集中

▲花蓮購物節6月正式啓跑，消費滿百抽大獎，目前特約店家火熱徵集中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出113年度花蓮購物節「Feeling GOOD,Shopping GOODS」，特約店家火熱徵集中！南區說明會5月17日於玉里九日良田辦理，北區說明會5月25日於花蓮日出大道辦理，凡是於花蓮縣有實體銷售地點的業者，無論是具有商業登記、公司登記、稅籍登記之店家或是市集攤商都可加入。

購物節活動預計6月正式起跑，活動總計為期12週，民眾於特約商店消費滿佰元即可參加，獎項有Apple創業雙機（2024最新iPad Pro+ iPhone 15）、LG自動集塵濕拖無線吸塵器、Apple Watch Ultra 2及Dyson三合一涼暖空氣清淨機等等，為鼓勵人潮流動、縱谷觀光，活動採北、中、南區分區開獎，今年更特別規劃與經濟部商業發展署合作，於商圈、公有夜市及公有零售市場加碼抽獎，活動總計將抽出超過170個獎項。

今年購物節首度推出一日職人體驗活動，透過實際工作體驗，協助花蓮青年探索自我、思考未來職涯規劃，增進對職場環境與產業趨勢之認識；同時推出聯名行銷系列活動，結合花蓮業者不同特色，共同發展創新賣點製造話題，拓展不同領域客群、提升品牌曝光，創造「一加一大於二」的行銷成果。

花蓮縣長徐榛蔚重視在地產業行銷，透過推動花蓮購物節活動，除了了解花蓮青年創業產業發展脈絡，更可以整合店家資源，活絡花蓮產業發展，同時導入創新創業輔導機制，協助參與店家穩定創業、建立數位曝光管道及應用數位工具，進而加速數位轉型。她表示，花蓮的山水與人文從來都是不斷推進而成，依舊美好，歡迎大家走進花蓮，共同促進消費，愛上堅強的花蓮。

說明會免費報名中，詳細時間及報名資訊https://www.surveycake.com/s/r3Xp6