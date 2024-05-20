UNIQLO「結帳前1舉動」　妹子大驚：救回400元！內行曝2招激省

▲原PO不敢馬上結帳，一查官網激省400元。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人逛百貨公司，特別會走去無印良品、GAP與UNIQLO！而一名妹子透露，在UNIQLO看中一件紅色外套，售價為990元，但她沒急著去結帳，反而先拿出手機查官網價格，果然驚呆「立刻救回400元！」事實上，過去有內行教學，不急著買的話，可靠2大絕招撿便宜，等下個檔期降價或下載APP有特價通知。

一名女網友在Threads表示，自從被UNIQLO陰過一次以後，之後在門市看到喜歡的服飾，她都會先忍住不馬上結帳，「絕對當下查官網售價！」

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原來原PO在門市看到一件蕾絲圓領短版紅色外套，價牌為990元，於是她上官網一查，同款式只要590元，讓她笑虧，「立刻救回400元謝謝！」

底下網友熱議，「我被陰過兩次，從1390元變成990元，再到790元」、「我在日本買超便宜，連GAP也是」、「去日本你就會發現救回更多錢」。

不過也有人說，「有可能結帳時是590元」、「UNIQLO整系列商品特價本來就不是貼特價標貼，直接在貨架上展示，只有個別斷碼賣剩的才會貼」、「有一次是看官網寫特價去門市試size，發現價格不一樣就直接問店員，他們才發現放錯價格」、「售價都會跟官網一樣，但只要是整面都是同樣商品或評估後覺得不會造成顧客混淆的話，就不會貼售價變更的貼紙」。

事實上，並不急著購入又想撿便宜的話，過去有內行分享，1.可等新檔期價格，2.下載官方APP會有特價通知，「可先上網查那件出多久，如果剛出那肯定不會特價到哪去，等到過陣子（幾星期或是幾個月後），一定會降價非常多，尤其聯名系列，幾千多塊根本沒幾個人買得下去，等到都沒人買之後，就是UQ開始大降價的時候，UQ的原價通常不太準，都會先訂個不合理的超高價錢，方便之後階段性降價」、「可以下載APP，加入收藏之後，有特價都會告訴你，而且我發現網路跟實體是同時特價的」。