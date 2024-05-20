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社會 社會焦點 保障人權

「檢舉達人」剩5違規可檢舉　8項違規將取消…實施日待公布

▲▼違規8項將取消檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲8項違規將取消民眾檢舉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警交大表示，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，針對交通部所提「微罪不記點、也不開放民眾檢舉」，但騎機車未依規定戴安全帽、不依順行方向臨時停車、占用身障者停車位，及汽車在人行道與行人穿越道違規（臨時）停車等5項違規仍「開放檢舉」，新北市最高檢舉量的2項違規將取消，實施日期待公布。

據悉，取消的部分包括「機車駕駛人騎機車以手持行動電話通話」、「汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全」、「倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引」、「併排臨時停車」、「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道臨時停車」。

以及新北市檢舉量最高的「在交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內臨時停車」，次高的「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道，交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內違規停車」及「在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前停車」。

新北市警交通大隊表示，雖然民眾無法檢舉，但仍可向110報案通知轄區分局前往取締。為了避免多項違規取消民眾檢舉造成違規增多，警方針對違規停車高發路段編排勤務加強巡查。

違規記點部分，限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。另外，有關道路交通安全講習扣抵違規點數次數，從現行的每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點。

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