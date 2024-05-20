鞭炮「咻」衝入！彰化織襪廠火警祖孫7人一度受困　閃燃畫面曝光

▲畫面中一支炮衝入織襪廠。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉清水岩路昨(19日)一間織襪廠發生火警，大量濃煙不斷從1樓竄出，蘇姓屋主一家3代7人受困在2、3樓，消防局據報後立即到場架梯將人全數救出；火警發生的同時剛好有廟會活動，有信眾在屋外大馬路上燃放鞭炮及煙火，鞭炮「咻」的衝入宅內，射入機台冒火燃燒，關鍵畫面今天曝光，相當嚇人。

▲消防架梯將人救出。（圖／民眾提供）

火警發生在昨夜7點多，1樓製襪機台及原料機台區起火，消防局據報立即調派出動，前往火場佈水線灌救，到達現場發現有祖孫3代共7人，其中有3名幼童(7歲、4歲及2歲)皆受困在2樓陽台，消防隊員立刻架雙節梯引導6人平安下到1樓，並將另1名受困3樓房間女子救出，7人皆意識清楚，因濃煙嗆傷送醫觀察。

▲織襪機報廢。（圖／民眾提供）

從監視器畫面可以看到，當時大馬路上有宮廟進香燃放鞭炮，正「咻咻咻」的四處亂竄，地面也被炸得閃閃發光，此時有一支鞭炮越過機車，衝入工廠，又碰上正在運行的織襪機，機器全是棉絮與機油，「轟」的瞬間閃燃，冒出大量濃煙，接著屋內便漆黑一片。

消防火調人員今天上午在火場調查，屋主雖然已經出院，仍驚魂未定的說，當時看到樓下不斷的竄煙，一家人全躲到樓上等待救援，所幸經消防弟兄平安救出，至於後續求償問題，則靜待鑑識結果釐清。

▲織襪廠遭鞭炮竄入閃燃。（圖／民眾提供）