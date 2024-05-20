賴清德520主視覺抄襲國外作品？　藍委轟：公然剽竊丟臉丟到國際

▲520賴清德、蕭美琴就職典禮主視覺。（圖／文總提供）

記者崔至雲／台北報導

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今（20日）宣誓就職。未料，此次的主視覺遭網友質疑，與藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以及Dogwood veterinary競圖舉辦的LOGO競圖作品簡直一模一樣。國民黨立委黃建賓質疑，全世界都在關注的就職典禮竟然公然抄襲剽竊，此舉真的是丟臉丟到國際，犯了低級又不可原諒的錯誤。

針對此次就職典禮主視覺，設計師顏伯駿曾表示，今年用俐落簡約的圖像，象徵不同立場、不同意見但在台灣都能共融共存，交織後成為民主共好的社會。

然主視覺推出不久後，黃建賓提到，19日就有PTT網友質疑該主視覺與兩位國外藝術家高度相似，網友們不禁感嘆政府才剛針對台文館抄襲風波致歉，如今一波未平一波又起，如此重大的總統、副總統就職盛會，盡蒙上抄襲疑雲。

黃建賓說，第16屆正副總統就職典禮主視覺，無論是構圖、線條 、色塊、抑或是用色都與藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以 及Dogwood veterinary競圖舉辦的LOGO競圖作品簡直一模一樣，其中Fran- cois Morellet的平面作品在1977年就已進行發表，更曾在柏林國家美術館及巴黎市現代藝術博物館進行展出。想請問賴清德總統，分別代表自由、民主 、自信、友善，四條線條交纏一起，象徵的是「台灣交織」還是「抄襲台 灣」?

黃建賓進一步表示，就職典禮的徽章圖像相似度甚至可以用剽竊來形容 ，這個由貓狗線條勾勒的企業識別標誌，是五年美國肯塔基州的獸醫診所Dogwood veterinary想要籌集LOGO提案花費299美金舉辦的競圖比賽，最終共獲了158個提案，此提案雖不是最終獲獎作品，但不代表不需要獲得絕對的尊重。

黃建賓轟，全世界都在關注的就職典禮竟然公然抄襲剽竊，此舉真的是丟臉丟到國際，致使國家形象遭受嚴重打擊，犯了低級又不可原諒的錯誤。

