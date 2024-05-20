快訊／賴清德承諾「存謙卑的心」　拿出最好表現接受全民檢驗

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日發表就職演說時承諾，在未來任期的每一天，將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗，我們的施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。

賴清德表示，2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期！台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。他說，這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果。雖然艱辛，但我們做到了！

賴清德表示，此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！許多人將他和蕭美琴副總統的當選，解讀為「打破八年政黨輪替魔咒」。不過他表示，事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

賴清德說，他要感謝過去八年來，蔡英文前總統、陳建仁前副總統和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎。也請大家一起給他們一個最熱烈的掌聲！

賴清德說，再次感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走；不回頭，為台灣翻開歷史的新頁。他承諾，在未來任期的每一天，將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗。我們的施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。