「抗中急先鋒」龐培歐現身！　親自來台祝賀賴清德、蕭美琴

▲美國前國務卿龐培歐今天上午參加「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴今（20日）正式就職，超挺台灣的美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）現身觀禮席，佩戴紅色領帶神情嚴肅。賴清德上午正式就職後，在總統府內逐一與各友邦元首、外賓祝賀團成員們握手，而龐培歐向賴清德致意後，坐在總統府前廣場的貴賓觀禮席上，觀賞慶祝大會上的表演。

龐培歐日前接受外國媒體訪問時表示，他會以個人身份前往台北，參加賴清德的就職儀式，不過如今他只是一介平民，如果有機會見到賴清德，他會對這位新總統表示恭喜，並告訴賴清德：「我期待他能將台灣放在第一位，如果他能如此而且做得很好，他也應該有信心美國人民會繼續支持台灣人民的自由」。

龐培歐是國際知名的「抗中急先鋒」，卸下國務卿職務前大力挺台，也曾以前國務卿身份，於2022年兩度訪問台灣，並公開在演講時表示，台灣早已是獨立國家，不需要刻意宣布獨立，也談及自己在擔任國務卿時，推動美國承認台灣政治主權現實。

▲美國前國務卿龐培歐今天上午參加「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）



▲前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴今天前往總統府前舞台，向在場民眾致意，蕭美琴忍不住激動落淚。（圖／記者李毓康攝）