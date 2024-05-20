綠委517號召青年衝立院　台南藍軍酸：爭取升官拿高薪

記者林東良／台南報導

國民黨台南市議員蔡宗豪等人20日中午召開記者會指出，立法院17日爆發衝突，原本是內部紛爭，民進黨不按牌理出牌，號召許多青年到立法院引發紛亂，想複製「太陽花2.0」，但太陽花學運真是代表正義嗎？希望年青人多思考，有心的大學生，可去立法院抗爭，爭取機會升官拿高薪。

▲國民黨議員蔡宗豪等議員召開記者會，揶揄有心的大學生可以比照太陽花，去立法院抗爭就有機會升官拿高薪。（圖／記者林東良攝，下同）

台南市議員蔡宗豪、林燕祝、盧崑福、王家貞、李中岑等人及王家貞、林燕祝、曾培雅等議員助理一起開記者會，蔡宗豪等人指出，17日立法院爆發衝突，原本是內部人員的紛爭，誰能想民進黨不按牌理出牌，號召許多青年到立法院引發紛亂，希望能再度像當年「太陽花事件」一樣，用民眾暴動來逼非民進黨黨團就範，而當日也確實有許多人到場抗議，場面可以說是「太陽花2.0」，但太陽花學運2.0真的是代表者正義的嗎？讓我們來回顧當年太陽花學運的其中幾位代表人物。

蔡宗豪等人指出，目前候任國安會副秘書的林飛帆，當年也是參與者之一，2015年還是替代役的他在2019擔任民進黨副秘書，因薪水高達9萬被人戲稱「林九萬；在2023年又被民進黨提名參選立委，雖後來自行退選，卻又擔任民主基金會副秘，薪水提升至11萬又被人取笑為「林十一萬」。近日又被新任總統賴清德點名為國安副秘，薪水又提升至20萬，當然也被笑「林二十萬」，網友們紛紛不平：「請問他有什麼國安知識可以當國安副秘」、「沒看過有人爬那麼快的」。

蔡宗豪等人說，前任立委賴品妤是當年太陽花事件的核心人物，「人稱太陽花女戰神」，而因這個稱號，她也勝選2020-2024立委，但2024連任卻失敗，原來，她在擔任立委期間，比起有用的建樹，更多的是裝可愛、角色扮演等…，且因某次記者會與記者起紛爭民進黨全員護航，讓大家以「小公主」取代曾經的「太陽花女戰神」，那再問一次，太陽花學運的參與者都是抱有正義感的正義人士嗎？還是只是為了升官發財，為了得到最大黨的庇護才不斷在他們面前阿諛奉承，實在是應徵了一句話：「只要跟著民進黨走，就能吃香喝辣。」

蔡宗豪等人強調，這次的事件與當年太陽花學運一樣，由民進黨號召民眾前往暴動，那些人像是來面試一樣，猶如不想努力想被民進黨包養般，希望能藉這次事件表現突出提升知名度被民進黨看到，可以不用考試進入政府部門工作亦或是參選民意代表不需支付任何參選金，反正有民進黨當靠山，呼籲民進黨不要再濫用青年的單純當作自己鴨霸的肉盾，也提醒民眾不要一昧的為執政黨的貪腐霸權政策護航。