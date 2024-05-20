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學者評賴清德520談話向北京甩「尖木棍」　「兩國論」深藏台獨密碼

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲學者認為，賴清德發表的就職演說形同向北京拋出「削尖木棍」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，相較前總統蔡英文在2016年、2020年以「對岸」稱呼中國大陸，賴清德直接使用「中國」用詞，且連續講了7次，賴也說，「根據《中華民國憲法》，中華民國主權屬於國民全體」，立場相當強硬。政大外交系教授黃奎博接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，賴清德向北京拋出一根「略為削尖的木棍」，而唯一釋出的善意，就是稱可以從雙邊對等來談的觀光旅遊，以及學位生來台就學，「但這是過去馬英九時代就在做的事情，只是回歸正常，何謂善意？」

對於兩岸的未來，賴清德表示，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。黃奎博分析，確實符合賴清德一貫務實台獨工作者的態度，也符合蔡英文兩岸模糊的作法，「賴清德致詞時的說法，有好幾次中國對上中華民國，等於就是在說台灣獨立，只是名字叫中華民國。」

黃奎博回顧，2016年前總統蔡英文在就職演說中，當時13次以「這個國家」、「這個國家的台灣人」等用詞，並以「對岸」稱呼大陸，30分鐘演講裡，沒有提一次「中國」，因此從賴清德今日的講稿來看，賴清德只是不敢那麼直接的講一中一台；且何謂「維持現狀」？但現狀是什麼？共機繼續來嗎？這是賴清德要維持的現狀嗎？還是馬英九八年的經濟繁榮呢？模糊以對的論述對台灣未來沒有幫助，若不說清楚，兩岸就是不談判、不交流、不對話，空泛政策淪為口號式內宣。

民進黨執政8年後、並在評估國際情勢與8年前有異之下，賴清德就職演說中，更凸顯「來自中國的威脅」。除了這次並未以單獨篇章談論兩岸交流；未提兩岸人民關係條例、未提及任何有關「尊重九二會談歷史事實」內容；雖於文章壓軸中談到中華民國憲法，但也在同一段強調，「有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

「對比蔡英文從前較為柔軟的說法，賴清德真的強硬很多」，黃奎博直言，賴清德已把兩岸一邊一國的態勢逐漸明朗化，就職演說通篇都是「兩國論」，但這也是符合賴清德「台獨務實工作者」的信仰，也並非創造新名詞，對北京而言，賴不是台獨的思想者而是是推動者，坐實了北京對他的看法，也代表北京未來將常態化戰備巡演、打壓外交，更加限縮對台的空間。

至於賴清德在團結的部分，提出「不可為政權犧牲國家主權」，這是向藍白喊話？黃奎博表示，賴清德沒有說清楚「什麼主權」，從國民黨角度來看，一有交流就是被罵出賣台灣主權，但國民黨認為台灣是在中華民國主權下的一部分，因此賴這段談話仍無清楚界定，「我可以解讀他會堅持他心中台獨工作者的角色，會堅定維持他的台灣主權，但跟國民黨所要捍衛的主權不同」。

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