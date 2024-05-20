國會改革很重要嗎？　洪孟楷：讓好人越好、對壞人更壞

▲立法院院會，藍綠立委持續發生衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院朝野上周五（17日）審查國會改革法案，藍綠委發生重大衝突。國民黨團書記長洪孟楷直言，「讓好人越好、對壞人更壞。就是推動國會改革的意義」，過去高端股價、疫苗採購、光電圖利、爐渣弊端、黑心快篩放水、進口雞蛋採購疑雲等相關爭議事件，哪一件能有結果？沒有調查權的國會，就是只能被動接收行政機關給的資料，一紙公文封存三十年、一句沒有開會紀錄，當人民連知的權利都被沒收的時候，就是需要自救的時刻。

洪孟楷提到，有鄉親遇到他，無論是給他大大的比讚支持、或是關心著身體有沒有受傷，這些肯定，是繼續在立院為大家打拚的動力。當然也有人問，你們到底在打什麼？為什麼要修國會五法?國會改革很重要嗎？他想了想，要用很簡單的一句話說，讓大家知道國會改革的重要性。那就是「讓好人越好、對壞人更壞！」

洪孟楷說，過去八年，社會對於行政機關內的好人保護太少，對於惡意說謊、知法弄法玩法的壞人縱容，所以不公不義就會產生，國會改革的重點不在立院擴權，而是讓代表人民的國會能夠加強行政機關的約束力。讓壞人不改囂張、讓好人不再懼怕，就是這個道理。對付壞人，就是要追查到底。

面對高端股價、疫苗採購、光電圖利、爐渣弊端、黑心快篩放水、進口雞蛋採購疑雲等相關爭議事件，洪孟楷問，「哪一件能有結果？」沒有調查權的國會，就是只能被動接收行政機關給的資料，一紙公文封存三十年、一句沒有開會紀錄，當人民連知的權利都被沒收的時候，就是需要自救的時刻。對好人就是要給予保護。

洪孟楷續指，外交官蘇啟誠的自殺事件，就是被網軍帶風向的犧牲者，但其長官沒有肩膀推卸責任讓其承受莫大壓力，這難道就能縱容?國會改革，也能成為願意做事的文官的保障。讓政務官的官威官樣不予無限擴大，才能對好人給予保障。再者，讓權責相符。過去曾有745天不願面對民眾及媒體的總統，現在的賴清德，也曾有擔任市長卻不進議會備詢的劣跡。當國家發生重大事件，總統不是選擇親上火線，而是拔草測風向時，這是領導者的逃避，也是責任政治所不應發生的事。神隱如果是目前憲政體制下總統慣用的手段，國為就該立法讓總統每年來立院向人民報告，面對人民、也才是面對民意。

洪孟楷再說，更不要說，這些都是在野時候的民進黨所曾提出過的主張，民進黨政策髮夾彎不是新聞，但不能因為說謊成性、就違背良心和價值呀。

另外，洪孟楷也舉例，日本、美國、英國、歐洲成熟民主國家，官員到國會報告及備詢時，說謊是有罪的。台灣過去皆假設官員會說實話，但過去已經屢屢發生官員造假、說謊的事件發生。當官員不想答就不回答、當官員愛說謊就能說謊，監督制衡豈不成為笑話？因此制定藐視國會法案，就是不讓官員繼續說謊，就是不讓官員對人民裝肖偉。

「民主是比人頭，但民進黨的民主，偏偏是都要以民進黨的為主」。洪孟楷說，過去八年民進黨佔多數時是如此，如今民進黨不再占有多數優勢，也是如此。表決會輸，就動用暴力、衝突，來癱瘓議事。暴力不能掩蓋事實的真相，也不能阻礙改革的進步。況且國會改革不是藍白改革，法案通過民進黨的立委一樣有這些權力能夠對付傲慢的官員。

洪孟楷說，他也希望未來國民黨有機會執政，而執政後官員一樣要受到國會改革後的加強力道監督﹔想要幫人民解決問題，就該是支持進步的立法，難道民進黨到此時此刻，仍然想著反改革？

洪孟楷無奈說，用打的試圖癱瘓議事，民進黨不是第一次做，上週五也不會是最後一次。但唯一不同的是，上週五是極少數民進黨用盡全黨團之力，製造九波大衝突，卻無法阻止會議的進行，沒有照著他們的意思走。這份改變，絕對難得。因此，他們才會錯置概念，批評所謂程序不正義，或表決方式有問題。但如果程序不正義，又怎麼能夠進行？民進黨當天送出數十份各委員及黨團版本的修正及再修正動議，就是依照程序進行，能夠進行，就代表一切符合規定。你怎麼會在一輛持續行駛向前的車輛上，一直大罵車子不動呢?

況且，洪孟楷說，週五當天還通過第22條，是採取民進黨團的版本。連修法過程都有民進黨的條文被通過，那何來程序不正義可言？這不是自打嘴巴嗎。而表決方式採取舉手表決，也是法條內明文規定。如果能用表決器表決當然很好，但你民進黨就是會攻擊院長、就是會妨礙藍營立委投票。大家都回到位置上坐好投票很難嗎？被迫採用舉手投票是誰造成的，怎麼每次都可以作賊喊抓賊呢。

洪孟楷說，當國會暴力的畫面一次又一次地在國人面前播放，當人民看到民進黨在國會內的暴力與橫行，顯然是非常害怕國會改革的力量，也就是宣告任何政黨都無法以一黨獨大的方式包庇弊案及貪汙無能。