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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戳破黃國昌！王婉諭深夜喊話小草　「不該變藍營附隨組織」

▲▼時代力量黨主席王婉諭參與太陽花運動十週年晚會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院上周五表決藍白版本「國會改革」法案，由於國民黨團與民眾黨團在表決前才拿出「再修正動議」，且因委員會審查時並未落實逐條審查、讓各條文充分辯論，導致「黑箱」爭議。曾任立委的時代力量黨主席王婉諭昨（19日）深夜撰寫長文，向國民黨、民眾黨支持者喊話，直指過去8年民進黨碾壓法案，但從未到表決的最後一刻，才突然拿出條文，「關鍵少數不該變藍營附隨組織」。

王婉諭表示，在520新任總統就職前夕，立法院發生了新國會上任以來最大的衝突，多位立委受傷掛彩，雙方各執一詞，互相指責對方的不是；然而直到今日，即便是支持藍白立委強勢通過法案的國民黨與民眾黨支持者們，可能跟大多數的藍白立委一樣，還不知道禮拜五晚上的國會，在一片亂哄哄中，究竟二讀通過哪些條文。

王婉諭直指，之所以會變成這個樣子，是因為所謂的國會改革相關法案，從4月15日在委員會排審至今，從來沒有在委員會或黨團協商，實質審查，具體討論過任何一條條文，多達28種的修法版本，沒有形成任何一個共識版本，只好全部送進院會準備二讀。

王婉諭說明，國民黨、民眾黨立委很清楚，在院會，沒辦法討論28種修法版本，只好在5月17日，聯合提出國會改革法案的「再修正動議」，在院會表決通過。

王婉諭批評，這個最終要通過的修法版本，卻是民眾黨團總召黃國昌口中的「最高機密」，他與國民黨團總召傅崐萁，為了要保持神祕，壓縮民進黨拿到法條後的因應時間，卻一併隱瞞全台灣的國民，這當然也包含支持國民黨、民眾黨的民眾們。

王婉諭直言，「我想要告訴你的是，過去8年民進黨在立院掌握絕對多數，面對重大爭議的法案，也沒有發生過這種『不知道條文是什麼』的狀況；即便是時代力量曾經發動強力杯葛、到總統府抗議的勞基法修惡，也不會到表決的最後一刻，才突然拿出條文」。

沒有人比時力更懂過去8年，民進黨是怎麼輾壓法案的，但我不希望曾經的少年變成惡龍。也許你該問問自己，週五的立法院，是台灣人民期待的新國會嗎？」王婉諭表示，她能夠理解，面對過去民進黨8年完全執政的碾壓，民眾會生氣、會憤怒、會希望用選票選出來的代議士，能夠教訓民進黨，「可是我要請你想一想，別人闖紅燈是錯的，難道輪到我闖紅燈就會變成對的？不對的就是不對，不會因為是誰闖紅燈而有所不同」。

王婉諭強調，國會改革，不該反過來傷害國會民主，「如果你過去不認同民進黨的多數暴力，現在也不該放任自己選出來的委員，有樣學樣、變本加厲，用更激烈的手段去報復民進黨，冤冤相報，向下沈淪，傷害台灣國會的民主；反之，你可以試著告訴你支持的陣營，掌握了多數，應該更要有格局與智慧。多花一點時間，讓國會改革的法案，累積更高的正當性，凝聚更大的社會共識」。

最後，王婉諭表示，她要特別告訴民眾黨的支持者，當各位用手上選票，讓民眾黨取得立院的關鍵少數席次時，相信在各位的心中，一定有一個新國會的願景：關鍵少數應該超越藍綠惡鬥，而不是加入藍綠惡鬥，變成藍營的附隨組織；關鍵少數應該聚焦進步法案，推著藍綠兩黨往前走，啟動改革的進步槓桿。

「也許你並不喜歡我，但我希望你能花一點時間聽我說，因為不管意見再怎麼不同，國會是所有台灣人的國會，台灣是我們的台灣」，王婉諭表示，如果民眾黨支持者們讀到這裡，很謝謝各位願意看完這篇文章，至少這代表，這是社會共融、和解對話的第一步。

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