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斯洛伐克總理第2次手術！遭轟5槍情況依舊危急　意識清楚轉ICU觀察

▲▼斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遇刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯洛伐克總理費科15日遇刺至今情況依舊危急。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日中槍遇刺後，於當地17日再次接受第2次手術，以移除體內壞死的組織。當局透露，菲科目前的情況「依舊嚴重」，但他的意識十分清楚，並已在術後被轉至加護病房觀察。

綜合外媒報導，59歲的費科15日在距離首都布拉迪斯拉發（Bratislava）東北部約180公里的小鎮漢德洛瓦（Handlova）參加政府會議後，在文化中心會場外向民眾致意。突然，一名偽裝成支持者的槍手從人群中近距離朝費科連開了5槍，導致總理中彈倒地，被直升機緊急送醫。

▲▼斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遇刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲費科中彈後立刻被直升機送往醫院救治。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，費科在當地17日再次接受了第2次手術。雖然他目前的病情已有所好轉，但情況「依舊十分嚴重」。院方表示，第2次手術的目的是為了移除菲科體內壞死的組織，而菲科也在術後接受了CT掃描，並被轉至加護病房觀察，目前意識清醒。

副總理卡利尼亞克（Robert Kaliniak）透露，菲科第2次的手術歷時近2小時，「我認為我們還需要多觀察幾天，才能確定進一步的發展方向」，不過他對菲科的康復充滿希望。

▲▼斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遇刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲刺殺費科的嫌犯當場被制伏逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

天空新聞指出，菲科的這一場襲擊是歐洲20多年來，首次有人試圖對國家領導人行刺，所幸犯案的嫌犯當場就被保鏢制伏逮捕。被控企圖謀殺的71歲嫌犯辛圖拉（Juraj Cintula），據稱是一名作家和詩人。他過去曾是一家購物中心的保安，同時還是槍支執照的合法持有者。

BBC引述當局說法報導，這名男子疑似是因為不同意政府政策，不滿當局關閉公共媒體RTVS，才決定對總理發動襲擊。儘管這起槍擊案是出於政治動機，但槍手不屬於任何政治組織。

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