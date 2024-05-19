12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升「辛苦有收穫」

▲屬牛、屬羊者運勢超旺（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，5月19日至5月25日十二生肖的運勢，這一周屬牛、羊的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.狗

工作：本周運勢大好，為第一名。工作上一切平安順利。心想事成接下來的計畫合作，感謝貴人一路照顧。

2.羊

工作：本週運勢當旺，貴人出現，為第二名。主管大力讚賞你的專業及勤奮能力，賦予你新一輪的業務與責任。

3.牛

工作：本週運勢穩中求貴，為第三名。經過長期的追蹤客戶，展現高度誠意，終於感受到相對獲得的成果。

3.虎

工作：本週運勢努力向上，同為第三名。手上進行案子進度催快，加班免不了，但是還是得加緊腳步。

本周財運前三名

1.羊

財運：本周財運翻升，意外的紅包以及業務績效獎金，讓你分外開心，辛苦終於能有收穫，也想好好的買個禮物犒賞自己。

2.牛

財運：雖然收入沒有你預期的多，但是至少也是有多進帳，比上不足，比下有餘，整體而言，還是超過許多人。

3.豬

財運：雖然事業表現平平，但是你的業外投資去卻表現亮眼，收入可觀。建議暫時不做風險高的理財，現金為王。

本周愛情運前三名

1.羊

愛情：本周單身女性可能喜從中來，戀愛成功。新婚女性有極高的機率懷孕成 功，都是令人羨慕，值得喝采。

2.牛

愛情：愛情運不錯的一周，珍惜與享受，是你目前的心態。不想去設定任何的答案，開心每一天，老少配更要疼愛對方。

3.狗

愛情：愛情甜美的一周。小夫妻享受難得的二人天地，雖不是錦衣玉食，卻也滿室生香，溫馨甜蜜一整晚。

本周健康運前三名

1.狗

健康：健康運不俗，炎炎夏日馬上來臨，喜歡享用輕食有機蔬果沙拉，清潔乾淨，吃得健康更是重要。

1.牛

健康：健康運挺好，持續的晚間游泳，是你最近以來持續的睡前運動，你發現比任何的助眠飲料或是維他命都有效。

2.羊

健康：健康運不錯，運動量加大的一周，工作不忙碌就要擁有身體健康。無論如何要調節體能，隨時保持最佳狀況。

3.雞

健康：健康運尚可，利用養花蒔草達到放鬆壓力的你，近日看著陽臺日漸豐收美麗的花園，心情開朗，身體也健康。

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