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金門迎城隍遷治344週年　遶境巡安慶典熱鬧登場

▲▼金門迎城隍遷治344週年　遶境巡安慶典熱鬧登場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門迎城隍遶境巡安慶典直播，吸引逾5000人次觀看。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為期一個月以來的金門「2024浯島城隍文化觀光季」，19日在城隍巡安遶境，掀開高潮，農曆4月12日巡安熱鬧登場，縣長陳福海也親自扶轎巡安，受到許多鄉親熱情歡迎及紛紛要求合照。

今年的「迓城隍」慶典系列活動自4月20日依序展開，5月18日的出巡暖身，已為金城帶來一番熱鬧氣氛，今日現場人聲鼎沸，各鄉社等自發性參與，俗諺「四月十二人看人」，萬人空巷之景，為後浦帶來精彩絕倫的陣頭及歡樂氣氛。也包括來自全國城隍廟及新加坡浯江公會等團隊聚集的大會師，也隨著轎輦拉開序幕。

「金門迎城隍」被文化部指定國家重要民俗，每年農曆4月12日迎城隍，是金門島上最大的民俗慶典，金門在地及旅居外地遊子都會回鄉參與，不僅於2013年金門迎城隍活動入選內政部 「宗教百景」，又獲文化部指定為「國家重要民俗活動」。今年浯島城隍廟方特邀請全國城隍聯誼總會各宮廟40多間等逾千人團體參與年度盛事! 透過活動帶動地區的觀光效應，提昇為地方閩南文化獨特光觀藝術嘉年華會。本次活動帶入諸多來金及返金的信眾及遊客，為金門觀光帶來重大產值效益，也為未來陸客如開放蒞金旅遊奠定優秀基礎!

縣長陳福海表示要發揮城隍揚善的精神，才能造福鄉梓，也指出金門擁有豐富的歷史文化、自然景觀和特色活動，期望吸引著越來越多的遊客前來探訪。因此，金門縣政府將會持續致力於推動觀光產業的發展，加強各項配套措施的建設，以提供更完善的旅遊服務，進一步提升金門的旅遊魅力和競爭力。

觀光處長許績鑫說明，每年農曆4月12日的「遶境巡安」是迎城隍的重頭戲，是城隍爺「出巡」的日子，也是本場祭典的最高潮。今年廟方邀請的香陣隊伍多達49組，除有四門進香團、范謝將軍盟會、關帝聖君、蘇府四千歲、邑主城隍爺、南門妝人隊伍、廈門城城隍廟、打花草(南門)、神尊蜈蚣座、全國城隍廟聯誼總會各廟等經典陣頭隊伍外，更有來自海外的新加坡浯江公會一同參與，為今年浯島城隍文化觀光季更增添多元色彩；藉此吸引來自各地的觀光旅客選擇來金遊玩，增加觀光產業整體收益，帶動金門整體經濟發展，共創多贏契機！

經觀光處統計，本年度除了浯島城隍文化觀光季外，接下去的親子嘉年華、金湖海灘花蛤季、海上長泳暨金廈泳渡、中秋博狀元餅、2024國際海洋藝術季、2024金門老兵召集令、高粱老街風獅爺文化季等多元活動皆陸續登場，目前縣府也在持續透過整合各單位活動資訊，在本府建置「金門觀光旅遊網」及「金門行動旅服」新增「觀光」、「藝文」、「體育」及「宗教」四大主題及「每周活動」呈現於年度活動行事曆中，並持續與各單位保持聯繫、即時更新相關資訊於網路社群，提供蒞金旅遊的旅客隨時可以透過手機獲取金門最新的活動資訊及獲取更好的旅遊體驗。

▲▼金門迎城隍遷治344週年　遶境巡安慶典熱鬧登場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門迎城隍遷治344週年　遶境巡安慶典熱鬧登場。（圖／記者林名揚翻攝）

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