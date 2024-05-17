小三通恢復行李託運！6月起每人可帶2件　總重不得超過27kg

▲小三通自6/1起恢復行李託運。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣港務處指出，兩岸小三通客運航線，自2023年9月20日實施行李管制，近期五通碼頭已完成拆除檢疫設備，雙方主管部門初步規劃自2024年6月1日起恢復疫情前行李托運業務(金泉航線暫緩託運)，以維持場站通關常態化作業順暢。

兩岸小三通客運航線因疫情影響，自2020年2月10日起停航近三年，於2023年1月7日起復航，期間為有效滿足人民往來兩岸的需求，金廈航線航班從復航初期每日往返2航班，調增至現行金廈航線每日往返16航班。

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金門縣港務處指出，小三通復航後搭乘人數屢創新高，不少尖峰時段航班客滿，部分旅客因攜帶超大件行李，除影響雙方場站通關秩序外，船艙因過多行李無法容納致堆放於走道上，造成其他旅客不便，甚而影響船舶航行安全。

經過金廈兩岸航商業者協商並共同聲明自2023年9月20日實施行李管制，以維護秩序及船舶航行安全，另囿於五通碼頭過去配合防疫期於入境設有相關檢疫設備，致使暫停原提供之行李託運服務，近期五通碼頭已完成拆除檢疫設備，雙方主管部門初步規劃自2024年6月1日起恢復疫情前行李托運業務，以維持場站通關常態化作業順暢。

金門縣港務處提醒各位搭乘小三通客運的旅客，行前應注意並遵守現行小三通客運可攜帶行李之相關規定，對於超限超重行李，船公司將予以拒載，共同維護小三通服務品質與船舶航行安全。

行李管理規定如下：

隨身攜带行李/自提行李：

1.旅客每人可攜帶2件，總重不得超過27公斤。

2.持兒童票旅客每人可攜帶2件，總重不得超過17公斤。

3.嬰兒票無隨身行李額度。

二、行李託運：

1.每船行李托運總數控制在100件以内，旅客每人最多只能托運2件，合計總重量不得超過20公斤，超出者不予收件。

2.單件行李不得超過20公斤：單件行李長+寬+高總和不得超過180公分，且單邊最長不得超過80公分。

3.收費標準:10公斤(含)以內不收費，逾10公斤部分第11公斤起至20公斤)加收超重費。超重費用俟交通部航港局核定後，依核定標準收取。

三、為維船舶航行安全,如超過載重限制情形，船商將予以拒載。