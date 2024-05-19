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馬祖一O岸巡隊聯合各界救生救難演練　互助合作展現救援應變能力

記者林名揚／金門報導

金馬澎分署第一〇岸巡隊與連江縣消防局於18日共同舉辦「113 年馬祖地區聯合救生救難演練暨防溺宣導」。該演練邀請艦隊分署第十海巡隊、連江縣水上救生大隊、連江縣鳳凰志工大隊共同參與，以近年常見的「釣客落海救援」狀況為主題，進行實兵演練。此次演練的目的在於強化地方救援機制，以確保在狀況發生時能迅速且有效地進行救援，保障民眾的生命安全。

▲▼馬祖一O岸巡隊聯合各界進行救生救難演練 強化地方救援機制確保民眾生命安全。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖一O岸巡隊聯合各界進行救生救難演練。（圖／記者林名揚翻攝）

由於馬祖地區地理環境特殊，近海漁業捕撈、近岸貝類採集及磯釣盛行，加上近年學校海洋教育獨木舟活動、業者引進SUP遊憩，海難事件的發生頻率逐漸增加。因此，如何有效防範及應對海難，成為此次演練的重點。

第一O岸巡隊表示，救生救難是海巡署的核心任務之一，為了防範各種突發狀況，他們透過此次演練來加強機關間的協調及應變能力，並秉持救援第一、安全為先、能量整合、協調聯繫的原則，展現海巡不懼身險、奮勇救援的精神，全力確保民眾的生命及財產安全。

每年的夏季和秋季是溺水事故最常發生的季節，因此民眾應提高安全防溺意識，選擇適當的水上活動地點，熟悉緊急應變搶救技能，並做好自我防護措施。在進行海域活動時，應結伴同行、提高警覺，維護自身安全。若有發現溺水情事，可撥打「118」報案專線。

▲▼馬祖一O岸巡隊聯合各界進行救生救難演練 強化地方救援機制確保民眾生命安全。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼馬祖一O岸巡隊聯合各界進行救生救難演練 強化地方救援機制確保民眾生命安全。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼馬祖一O岸巡隊聯合各界進行救生救難演練 強化地方救援機制確保民眾生命安全。（圖／記者林名揚翻攝）

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