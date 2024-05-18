金門宗教盛事「迎城隍」今暖身　神明體恤國中會考延後出發

▲「浯島迎城隍」是金門最重大宗教盛事，更是被文化部列為國家重要民俗 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／金門報導

金門天震堂、金門縣體育會民俗體育運動委員會，為慶賀金門浯島城隍遷治344週年，再度於今(18)日（農曆4月11日）下午籌組「慶賀繞境團」，為城隍爺出巡暖身，將近500人共襄盛舉，多達18個陣頭組成的繞境隊伍，沿途鑼鼓喧天，讓後浦小鎮猶如嘉年華一般的歡樂氣氛。

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▲多達18個陣頭組成的繞境隊伍，讓後浦小鎮相當熱鬧。（圖／記者林名揚翻攝）

「浯島迎城隍」是金門最重大宗教盛事，更是被文化部列為國家重要民俗，每年的「農曆4月12迎城隍」更是全島宗教大事，當天的金城四境一定擠滿了虔誠的信眾人潮，手持清香跟隨著繞境隊伍，四境居民也都會準備香案，恭迎城隍爺的到來。

天震堂堂主、民俗體育運動委員會主委許績才表示，城隍信仰是金門很重要的傳統信仰，不僅已被文化部列為國家重要民俗活動，更是地區很重要的無形文化瑰寶，而他本身投入醒獅教學，多年來也一直在思考如何讓傳統民俗、宗教文化，可以在時代變遷的洪流下得以保存、延續並傳承下去。去年天震堂自發性號召群眾一起來為城隍爺致意，熱情的人潮讓他深受感動，也堅定他讓這個慶賀團持續下去的動力。

▲▼「慶賀繞境團」為明日城隍爺出巡暖身。（圖／記者林名揚翻攝）

許績才說，去年活動在請示天震堂披髮祖師後，於下午3點從北門北鎮廟出發，不過今年繞境期間恰巧也是國中會考，考量到這是孩子們很重要的考試，也是他們求學重要的階段，因此特別將出發時間延後至4點半，希望把影響降到最低，他也預先祝福學子們都能金榜題名，考到好成績。

天震堂表示，今年共有18支隊伍熱情參與，去年曾經為醒獅團做過深度報導的金鼎國小，該校積極推廣民俗運動，今年金鼎扯鈴隊及鑼鼓隊在得知訊息後便第一時間報名參加；此外，由浯島城隍廟范謝將軍會元老，請台灣打造的一對「兒童版七爺八爺」，也在隊伍中現身，讓小朋友體驗扛神將的辛苦，也可以感受到大家對宗教信仰的重視。

▲人力蜈蚣座。（圖／記者林名揚翻攝）

今年蜈蚣座親子嘉年華取消，讓不少家長與小朋友惋惜，天震堂說，繞境活動特別向鎮公所商借人力蜈蚣座及人力三輪車，讓小朋友們能體驗到傳統人力蜈蚣座的樂趣。

此次活動路線從北鎮廟啟程出發，行經昭德宮、東門代天府、南門天后宮、西門外武廟，並在城隍廟集結，由許績才擔任主獻，議員許大鴻、金城鎮長李誠智、金城鎮代表林金英、金城鎮代表翁裕凱、金寧鄉代表陳孝融、東門里長周偉義、西門里長楊雨川、南門里長鄭易岳、賢庵里長顏士強、金水里長黃延良、古城里長辛文進、珠沙里長戴德強等人陪獻，向城隍爺致意，場面十分壯觀，最後沿著中興路回到北鎮廟駐駕。