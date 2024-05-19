戰況激烈！俄控：烏軍出動60架無人機　朝克里米亞發射ATACMS飛彈

▲自從俄羅斯在哈爾科夫州開闢新戰場，烏軍對俄羅斯領土的襲擊有所增加。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭空軍司令19日表示，烏克蘭軍隊夜間攔截俄羅斯發射的37架無人機。與此同時，俄羅斯國防部指出，烏克蘭向克里米亞發射美援ATACMS飛彈，並出動至少60架無人機襲擊，迫使俄國南部一家煉油廠暫停營運。

路透社報導，烏克蘭空軍司令18日指出，已於基輔，敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）﹑蘇米（Sumy）﹑文尼察（Vinnytsia）﹑日托米爾（Zhytomyr）﹑切爾卡瑟（Cherkasy）和赫爾松（Kherson）等地區攔截俄羅斯發射的37架「見證者」（Shahed）自殺式無人機，其中有20架墜毀於敖德薩地區。

同日，俄羅斯國防部表示，俄羅斯防空系統在克里米亞上空擊落9枚ATACMS飛彈，並在俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）上空擊落57架無人機，西部別爾哥羅德州（Belgorod）則擊落3架無人機。

俄國官員稱，這是一起重大襲擊。其中6架無人機墜毀在斯拉揚斯克（Slavyansk）一家煉油廠內，導致該廠停止運作。據悉，這是一家私人煉油廠，每年生產400萬噸石油，相當於1天產出100萬桶。

俄羅斯報告指出，自從莫斯科近日在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）開闢新戰場後，烏軍對俄羅斯領土的襲擊有所增加。