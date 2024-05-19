睽違24年！俄羅斯總統普丁將「再訪北韓」　曾答應金正恩邀約

▲普丁曾答應金正恩出訪北韓的邀約。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著去年9月北韓（朝鮮）最高領導人金正恩出訪俄羅斯、會晤俄國總統普丁，兩國之間的交流更加頻繁，平壤當局更開放俄國民眾前往北韓團體旅遊。近日，俄國天然資源生態部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）向克里姆林宮匯報兩國觀光交流現況；俄羅斯政府透露，目前正在安排普丁出訪北韓。

根據南韓《韓聯社》、俄媒《塔斯社》，俄羅斯天然資源與生態部長柯茲洛夫於當地時間18日前往克里姆林宮，向普丁匯報俄朝（俄羅斯與北韓）兩國交流的現況，其中他透露目前北韓團體觀光在俄羅斯境內受到民眾歡迎，莫斯科動物園關係人士和芭蕾舞團近期造訪北韓，針對植物配種進行討論。

他表示，「最近我方和朝鮮（北韓）同志們有一些待實施的大計畫，其中部分項目已經實施，團體觀光客交流非常熱絡。」

雖然克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受《塔斯社》專訪時透露，「對於普丁出訪北韓的事前準備工作，正如火如荼進行中」；但他也澄清，儘管柯茲洛夫同時身為俄朝政府合作委員會首長，柯茲洛夫向普丁匯報的項目，和普丁出訪北韓事宜並無關聯。

《韓聯社》指出，金正恩去年9月訪俄會晤普丁時，曾經邀請普丁訪問北韓，當時普丁二話不說、立刻答應，而今年初北韓外務相崔善姬出訪俄羅斯時，也曾討論過普丁出訪北韓的相關事宜。

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）曾於今年2月接受媒體專訪時透露，莫斯科與平壤當局正在針對普丁訪問北韓時所簽署的聯合聲明，進行相關討論。

據悉，一旦普丁此次出訪北韓確定成行，將會是繼2007年7月前往北韓會晤時任北韓國防委員長金正日後，睽違24年再度出訪北韓。